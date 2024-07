Tabellone ATP Amburgo 2024: derby Darderi-Sonego al primo turno, in campo anche Arnaldi e Cobolli

Sorteggiato da poco il tabellone principale dell’ATP 500 di Amburgo, che riporta al Rothenbaum una settimana di tennis che un tempo era Masters Series. Non è mai passato all’era della denominazione 1000 perché, a causa dell’arrembaggio riuscito di Ion Tiriac con Madrid, il torneo è sceso di categoria trovando la nuova collocazione estiva.

In teoria dovrebbe essere al via Alexander Zverev, che però è uscito malconcio da Wimbledon, e dunque resta da vedere se la presenza rimane tale. Dalle sue parti c’è Flavio Cobolli, al debutto con il tedesco Daniel Altmaier, uno che sulla terra rossa tende a regalare poco. Un solo precedente nelle qualificazioni di Umago tre anni fa, con vittoria del nativo di Kempen in rimonta.

Sempre nella parte alta Matteo Arnaldi tornerà a incrociare la racchetta contro lo spagnolo Pedro Martinez. Lo fece per la prima volta sempre in Germania, ma al Challenger di Heilbronn, da tutt’altra parte del Paese (verso Sud). Vinse il sanremese, che potrebbe avere un tabellone non agevole, ma comunque intrigante.

Sarà invece derby tra Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, che si troveranno l’uno di fronte all’altro per la prima volta. Chi vincerà avrà serie possibilità di spingersi piuttosto avanti, qualora la forma fosse quella, se non migliore, quantomeno di buon livello. Nessun italiano disputa le qualificazioni. Il vero match imperdibile del primo turno è uno: Fabian Marozsan contro Holger Rune.

TABELLONE ATP 500 AMBURGO 2024

Zverev (GER) [1]-Qualificato

Diaz Acosta (ARG)-Gaston (FRA)

Cobolli (ITA)-Altmaier (GER)

Seyboth Wild (BRA)-Zhang (CHN) [8]

Cerundolo (ARG) [4]-Squire (GER) [WC}

Kwon (KOR) [PR]-Marterer (GER) [WC]

Qualificato-Popyrin (AUS)

Martinez (ESP)-Arnaldi (ITA) [6]

Darderi (ITA) [7]-Sonego (ITA)

Molleker (GER) [WC]-Shevchenko (KAZ)

Qualificato-Lajovic (SRB)

Koepfer (GER)-Baez (ARG) [3]

Fils (FRA) [5]-Munar (ESP)

Djere (SRB)-Bergs (BEL)

Qualificato-Ofner (AUT)

Marozsan (HUN)-Rune (DEN) [2]