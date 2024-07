Tabellone WTA Palermo 2024: poca fortuna per le tre italiane al via in Sicilia

Torna, subito dopo Wimbledon, il tradizionale appuntamento con gli Internazionali di Palermo, storico torneo WTA 250 che, tolto il periodo 2014-2017, è sempre stato un vero fiore all’occhiello dello sport in Sicilia. E in questi anni Oliviero Palma ne sta avendo grande e importante cura, tant’è che è spesso riuscito a portare giocatrici di spicco. Lo stesso vale per il 2024, nonostante le assurde regole dell’associazione professionistica femminile che impediscono, di fatto, a quasi tutte le big di presentarsi al via agli eventi di questa categoria.

Una scappatoia nei regolamenti ha permesso, però, all’organizzazione di portare in terra palermitana Qinwen Zheng, essendo la cinese, oltre che top ten, anche detentrice del torneo (ed è questo il criterio base). Il sorteggio, effettuato nell’indovinato scenario di Mondello, ha però riservato un grosso dispiacere al contingente italiano. Come nel 2023, infatti, l’asiatica sarà tenuta a battesimo da Sara Errani: sono molto basse le probabilità che un evento del genere si verifichi, eppure è successo. L’anno scorso fu 6-0 6-0.

Sono altre due le azzurre al via. Nello stesso spicchio di tabellone c’è Lucia Bronzetti, che trova la stessa avversaria dei quarti di finale dell’attualmente in corso WTA 125 di Contrexeville, la francese Elsa Jacquemot. Meno di ventiquattr’ore fa ha vinto in tre set, in terra palermitana sarà tutto da vedere. Martina Trevisan, invece, si scontra con l’olandese Arantxa Rus, con la quale è avanti 3-2 nei precedenti.

Nelle qualificazioni sono cinque le azzurre che proveranno a farsi strada verso il tabellone principale: Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Aurora Zantedeschi, Dalila Spiteri e Giorgia Pedone. Per la maggior parte di loro preparazione effettuata attraverso i due ITF delle prime settimane di luglio a Roma, uno da 35.000 dollari al Tevere Remo e l’altro da 75.000 all’Antico Tiro a Volo.

TABELLONE WTA 250 PALERMO 2024

Zheng (CHN) [1] [WC]-Errani (ITA)

Arango (COL)-Martic (CRO)

Bronzetti (ITA)-Jacquemot (FRA)

Riera (ARG)-Cristian (ROU) [7]

Parry (FRA) [4]-Qualificata

Qualificata-Qualificata

Paquet (FRA)-Zheng (CHN)

Carlé (ARG)-Maria (GER) [8]

Rus (NED) [5]-Trevisan (ITA)

Begu (ROU)-Bassols Ribera (ESP)

E. Andreeva-Semenistaja (LAT)

Li (USA)-Stearns (USA) [3]

Blinkova [6]-Sharma (AUS)

Tomljanovic (AUS) [WC]-Sherif (EGY)

Qualificata-Qualificata

Qualificata-Muchova (CZE) [2] [WC]