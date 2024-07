Superbike oggi in tv, GP Gran Bretagna 2024: orari Superpole Race e gara-2, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 14 luglio, si conclude il week end del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito di Donington Park (Gran Bretagna) i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa della Superpole e di Gara-2, la Superpole Race e Gara-2 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Sarà caccia aperta a Toprak Razgatlioglu. Il turco, in sella alla BMW, sta letteralmente sbaragliando la concorrenza. Nella giornata di ieri Superpole e Gara-1 hanno avuto il suo marchio. Lasciando virgole qui e là con la sua moto, Toprak ha fatto una grande differenza e vedremo se i suoi avversari sapranno porvi rimedio.

Il riferimento è soprattutto alla Ducati, che con lo spagnolo Alvaro Bautista e Nicolò Bulega è chiamata a rispondere per non perdere troppo terreno in classifica. Non sarà semplice per quanto messo in mostra da Razgatlioglu in questo fine-settimana è stato impressionante. L’interpretazione che il turco ha saputo dare al tracciato non ha dato chance fino a questo momento.

La domenica di Donington Park (Gran Bretagna) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208) e in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro in differita la Superpole Race e in diretta Gara-2. Non è prevista la trasmissione televisiva del warm-up. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2024 OGGI IN TV

Domenica 14 luglio

Ore 10.00-10.10 Warm-up

Ore 12.00 Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00 Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro la diretta di Gara-2 e in differita a partire dalle 14.00 la Superpole Race. Non ci sarà copertura del warm-up.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la diretta di Gara-2 e in differita a partire dalle 14.00 la Superpole Race.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8

Ore 14.00 Superpole Race – Differita tv in chiaro.

Ore 15.00 Gara-2 – Diretta tv in chiaro.