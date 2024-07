LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA: Bulega ci riprova tra Superpole Race e gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata – La cronaca di Gara-1

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Gran Bretagna, quinto appuntamento del Mondiale superbike 2024. Sullo storico tracciato di Donington Park ci attende una giornata di estrema importanza per la rincorsa verso il titolo, con 37 punti in palio davvero pesanti.

La domenica inglese inizierà alle ore 10.00 con il warm-up, ovvero la sessione mattutina di 10 minuti per mettere mano per l’ultima volta sulle rispettive moto. Alle ore 12.00 si inizierà a fare sul serio con la Superpole Race che metterà in palio i primi 12 punti della domenica di Donington. Il piatto forte, ovviamente, sarà alle ore 15.00 con l’attesissima Gara-2.

Dopo la prima manche disputata ieri, la classifica vede al comando Toprak Razgatlioglu con

La Superpole Race inizierà alle ore 12.00, mentre Gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna prenderà il via alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Superbike a Donington. Buon divertimento!