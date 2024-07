Sport in tv oggi (mercoledì 17 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 17 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla diciassettesima tappa del Tour de France. Siamo nella terza settimana e le Alpi arrivano. Vedremo se il danese Jonas Vingegaard troverà il modo per mettere in difficoltà la Maglia Gialla, Tadej Pogacar. Il duello tra i due assi di questa Grande Boucle emoziona non poco.

Da seguire con attenzione anche i Mondiali di softball con le azzurre che si giocano uno storico accesso tra le prima quattro del torneo iridato, affrontando il Canada. In primo piano i tanti tornei di tennis di scena questa settimana, con Luciano Darderi presente negli ottavi di finale ad Amburgo e Fabio Fognini negli ottavi di Gstaad.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 17 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 17 luglio

07.00 Snooker, Shanghai Masters 2024: secondo turno – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Tennis, WTA Budapest: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

10.30 Tennis, ATP Gstaad: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Fognini vs Varillas 1° match e inizio programma alle 10.30)

11.00 Tennis, ATP Bastad: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.30 Baseball, Haarlem Week 2024: Italia vs Cina Taipei – Diretta streaming su honkbalsoftbal.tv.

12.00 Tennis, ATP Amburgo: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Shevchenko 1° match e inizio programma alle 12.00)

12.45 Ciclismo, Tour de France 2014: 17ª tappa – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 14.45, Eurospor1 HD dalle 12.20; in streaming su RaiPlay dalle 14.45; eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 12.20.

15.30 Lacrosse femminile, Europei field 2024: Italia vs Israele – Diretta streaming sul canale Youtube WELC 2024.

16.30 Tennis, WTA Palermo: ottavi di finale – Diretta tv dalle 17.25 su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay SkyGo, NOW.

17.00 Tennis, ATP Newport: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

19.55 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2024 a Briançon: Finale speed – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Softball, Mondiali 2024: Italia vs Canada – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su GameTime.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 17 luglio

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Alessandro Passanti: giornalista OA Sport. Conduce: Beatrice Frangione.

20:00 Ginnasticomania con Enrico Casella: tecnico nazionale ginnastica artistica femminile italiana. Conduce: Chiara Sani.

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 26a puntata 2024: abbigliamento.