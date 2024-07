LIVE Italia-Canada, Mondiali softball 2024 in DIRETTA: le azzurre si giocano uno storico accesso tra le prime 4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la terza giornata dei Mondiali di softball femminile 2024. Dopo il successo inaugurale contro la Cina e la sconfitta di ieri contro gli Stati Uniti, l’Italia si giocherà oggi il tutto per tutto contro la compagine canadese.

Le azzurre hanno convinto in apertura di rassegna iridata contro la Cina (6-0), ieri purtroppo la superiorità degli Stati Uniti è stata netta e schiacciante (0-7). Il Canada a sua volta è riuscito ad avere la meglio sulla Cina (7-2), ma si è dovuto arrendere alla corazzata a stelle e strisce (2-5). La formula della rassegna iridata prevede che le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno al Super round, mentre terze e quarte giocheranno il Placemenent Round, solo le prime due del Super round avranno l’occasione di giocarsi l’oro, la terza e la quarta si sfideranno invece per la medaglia di bronzo. Il match di oggi sarà di fatto una sfida da dentro o fuori, chi vincerà entrerà tra le migliori quattro e potrà giocarsi le medaglie. Per l’Italia sarebbe un’impresa storica, le azzurre non si sono infatti mai spinte oltre la sesta posizione, raggiunta in due occasioni (1998 e 2006). Il Canada parte leggermente favorito, parliamo di una formazione che occupa la quinta posizione nel raking mondiale e che pochi giorni fa è stato capace di strappare due punti agli Stati Uniti, l’Italia avrà però il compito di provarci di fronte al proprio pubblico, il match è aperto!

il match prenderà il via alle ore 20:30!