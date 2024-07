LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le Alpi, Vingegaard attaccherà Pogacar?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2024. Stiamo per arrivare alla resa dei conti con le ultime tappe in salita che decideranno le sorti di questa 111a edizione della Grande Boucle.

Si partirà da Saint-Paul-Trois-Châteaux per arrivare a Superdévoluy dopo 177.8 chilometri e 2850 metri di dislivello. Una prima parte che sarà totalmente pianeggiante fino alla lieve salita verso L’Epine, non segnata come GPM. Si attraverserà Veynes per il traguardo volante e poi la corsa si accenderà nel finale: si affronterà in rapida successione il Col Bayard di seconda categoria (6.8 km al 7,3%), il Col du Noyer di prima categoria (7.5 km all’8,1%) e l’arrivo in cima a Superdévoluy (3,8 km al 5.9%).

Tadej Pogacar in questo momento sembra inscalfibile: lo sloveno è saldamente in Maglia Gialla e non si nasconde mai, va sempre all’attacco, cerca sempre di vincere tappe e di dare spettacolo. All’inizio delle tappe alpine potrebbe porre un altro marchio e un altro segno forte su questo Tour, cercando di vincere un altro duello con Jonas Vingegaard. Occhio anche a corridori che potrebbero distinguersi in fuga, come Richard Carapaz e Ben Healy su tutti, così come Tobias Johannessen.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2024. Si parte alle 12.45. Buon divertimento!