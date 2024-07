Sport in tv oggi (martedì 23 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 23 luglio ci aspetta una giornata di sport, anche se il numero di eventi è ridosso un po’ all’osso: ci si avvicina alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’offerta non è molto vasta. Spazio ai tornei di tennis della settimana con Matteo Berrettini in campo a Kitzbuehel e al Giro di Vallonia per gli appassionati di ciclismo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 23 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 23 luglio

09.00 TENNIS – WTA 250 Iasi, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana)

10.00 TENNIS – WTA 250 Praga, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana)

11.00 TENNIS – ATP 250 Kitzbuehel, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Tennis Tv). Berrettini-Kotov (terzo match dalle ore 11.00)

13.05 CICLISMO – Giro di Vallonia, seconda tappa: Saint Ghislain-Ouffet (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 16.30)

13.15 CICLISMO – Vuelta a Castilla y Leon (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 TENNIS – ATP 250 Umago, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Tennis Tv). Fognini-Van Assche (ore 16.30), Darderi-Ajdukovic (terzo match dalle ore 16.30 e non prima delle ore 21.00)

17.00 TENNIS – ATP 250 Atlanta, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Tennis Tv)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sprint2u con Stefano La Sorda: giudice internazionale di marcia. Conduce: Ferdinando Savarese.

19:05 TennisMania con Renzo Furlan: coach di Jasmine Paolini. Conduce: Dario Puppo