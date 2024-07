Sport in tv oggi (lunedì 22 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 22 luglio, si apre con una giornata abbastanza soft la settimana che segnerà l’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quasi tutte le discipline si fermano per alcuni giorni in attesa della rassegna a cinque cerchi, mentre fa eccezione il tennis con i circuiti ATP e WTA che proseguono senza soluzione di continuità con altri tornei in giro per il mondo.

Sul fronte italiano scendono in campo ben quattro giocatori per il primo turno: Nuria Brancaccio contro la rumena Cristian e Martina Trevisan con l’americana Lepchenko a Iasi, Flavio Cobolli contro l’argentino Navone e Lorenzo Sonego con il croato Poljicak a Umago. Spazio anche per il ciclismo dopo il Tour de France con la prima frazione del Giro di Vallonia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 22 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 22 luglio

10.00 Tennis, WTA Praga: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now TV

11.00 Tennis, WTA Iasi: primo turno (3° match sul campo 5 Martina Trevisan-Varvara Lepchenko, 4° match sul centrale Nuria Brancaccio-Jaqueline Cristian) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now TV

11.00 Tennis, ATP Kitzbuehel: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV

16.30 Tennis, ATP Umago: primo turno (2° match sul centrale Flavio Cobolli-Mariano Navone, 3° non prima delle ore 21.00 Lorenzo Sonego-Mili Poljicak) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV

16.30 Ciclismo, Giro di Vallonia: prima tappa – Diretta streaming su discovery+

17.00 Tennis, ATP Atlanta: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV

19.00 Baseball, MLB: New York Yankees-Tampa Bay Rays – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, live streaming su Sky Go e Now TV

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 22 luglio

19:05 Motors2u con Marco Cangelli, giornalista di SportMediaset. Conducono: Alessandro Passanti, Alice Liverani e Michele Cassano.

21:00 BikeToday. Conduce: Gian Luca Giardini.