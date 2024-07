LIVE Sonego-Poljikacak, ATP Umag 2024 in DIRETTA: sfida alla wild-card locale in serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NAVONE NON PRIMA DELLE 18.00

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di primo turno di Umago tra Lorenzo Sonego e Mili Poljicak.

Il giocatore torinese esordisce in un torneo che gli potrebbe riservare punti e fiducia contro una Wild Card locale croata. Il classe 2004 è professionista dal 2022 e vanta come miglior classifica il 462esimo posto, mentre al momento si trova in 524a posizione.

Partita che non dovrebbe riservare insidie per Sonego, che in caso di vittoria non sfiderebbe Matteo Arnaldi, bensí Alexandre Muller che lo ha sconfitto in due parziali. Ci troviamo nel secondo quarto di tabellone, presidiato dalla testa di serie numero 6 Francisco Cerundolo. Se vince, l’azzurro intanto tampona la cambiale di 90 punti del 2023, quando si arrese in semifinale a Stan Wawrinka.

Si parte non prima delle 21.00, ma dopo Mensik-Popyrin (16:30) e Navone-Cobolli.