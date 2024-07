LIVE Cobolli-Navone, ATP Umag 2024 in DIRETTA: partita difficile, azzurro sfavorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Umag tra Flavio Cobolli e l’argentino Mariano Navone. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra il qualificato austriaco Misolic ed il veterano serbo Lajovic.

Cobolli, ventiduenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta a questo appuntamento dopo aver ceduto al secondo turno di Wimbledon lottando contro il cileno Tabilo. L’azzurro, issatosi fino alla posizione numero 48 del ranking, con coraggio si è brillantemente cimentato nei tornei sul veloce americano e sull’erba nordeuropea, ed ora cerca di approfittare di questa breve parentesi estiva sul rosso. Sconfitto al secondo turno dal cinese Zhang nell’ATP 500 di Amburgo, Flavio vuole trovare il pronto riscatto in Croazia.

Dal canto suo Navone, ventitreenne di Nueve de Julio (Argentina), arriva ad Umag a margine della maratona di oltre 4 ore in cui ha ceduto allo spagnolo Rafa Nadal sulla terra rossa di Bastad. Terraiolo purissimo, il sudamericano in questa stagione si è fermato per due volte in finale, sconfitto dal connazionale Baez nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, e dall’ungherese Fucsovics nell’ATP 250 di Bucharest.

La sfida di primo turno dell’ATP 250 di Umag tra Flavio Cobolli e l’argentino Mariano Navone sarà il secondo incontro a partire dalle 16.30, e non prima delle 18.00, sul Goran Ivanisevic Stadium dopo Mensik-Popyrin. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!