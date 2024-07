Sport in tv oggi (lunedì 15 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 15 luglio, comincia una nuova settimana di sport dopo la scorpacciata di eventi dell’ultimo weekend. Archiviati Wimbledon e gli Europei di calcio, in attesa della fase finale del Tour de France, i circuiti ATP e WTA di tennis tornano sulla terra rossa per alcuni tornei utili anche in preparazione degli imminenti Giochi Olimpici di Parigi in programma sui campi del Roland Garros.

In giro per l’Europa, tra Amburgo e Gstaad, scenderanno in campo per il primo turno di main draw gli azzurri Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini. Italia impegnata su più fronti anche negli sport di squadra, con il debutto casalingo contro la Cina nel Mondiale di softball ed un nuovo match della fase a gironi degli Europei femminili di lacrosse contro la Finlandia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 15 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 15 luglio

10.00 Tennis, WTA Budapest: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.15) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now TV

10.30 Tennis, ATP Gstaad: primo turno (2° match sul centrale Fabio Fognini-Titouan Droguet) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.15) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV

12.00 Tennis, ATP Amburgo: primo turno (1° match sul centrale Flavio Cobolli-Daniel Altmaier, 4°, non prima delle 18.30, Matteo Arnaldi-Pedro Martinez) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.15) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV

13.00 Lacrosse, Europei femminili: Italia-Finlandia – Diretta streaming sul canale Youtube WELC 2024

13.30 Tennis, ATP Bastad: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.15) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV

14.00 Ciclismo, Tour de l’Ain: terza tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now TV e DAZN

15.30 Basket, Europei Under 2o: Italia-Repubblica Ceca – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

16.30 Volley, Europei Under 18: Italia-Slovenia – Diretta streaming sul canale Youtube Bulgarian Volleyball Federation

16.30 Calcio, Europei Under 19: Italia-Norvegia – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1

17.00 Tennis, WTA Palermo: primo turno – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno (fino alle 20.15) e Sky Sport Tennis, live streaming su Rai Play, Sky Go e Now TV

17.00 Tennis, ATP Newport: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.15) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV

20.30 Softball, Mondiali: Italia-Cina – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now TV

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 15 luglio

10:00 TennisMania Speciale Wimbledon. Conduce: Dario Puppo.

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Wladimir Belli. Conduce: Francesca Cazzaniga

21:00 BikeToday. Conduce: Gian Luca Giardini.