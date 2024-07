LIVE Italia-Cina, Mondiali softball 2024 in DIRETTA: partita da vincere per sperare nella qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per la prima giornata del gruppo A dei Mondiali di Softball tra Italia e Cina. Dinanzi al pubblico amico di Castions di Strada le azzurre cercheranno di ottenere una fondamentale vittoria nel raggruppamento che coinvolge anche USA e Canada.

Format del torneo iridato molto semplice, con le prime due squadre di ogni girone che verranno promosse nel Super round, mentre le ultime due di entrambi i raggruppamenti formeranno il Placement round. La terza e la quarta del Super round si sfideranno nella finale per il bronzo, le prime due gareggeranno per l’oro.

E’ evidente che Italia-Cina sarà fondamentale in chiave approdo al Super Round, per questo motivo Federico Pizzolini tiene alta l’attenzione delle azzurre. Non si può fallire dunque al cospetto di una delle squadre meno performanti di questa manifestazione. Il coach italiano si affida all’estro di Erika Piancastelli ed alla costanza di Ilaria Cacciamani ed Elisa Cecchetti.

La sfida del girone A tra Italia e Cina inizierà alle 20.30.