LIVE Cobolli-Altmaier, ATP Amburgo 2024 in DIRETTA: sfida al tedesco che fece piangere Sinner

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Amburgo tra Flavio Cobolli ed il tedesco Daniel Altmaier. Secondo confronto diretto tra i due, con il padrone di casa che nel 2021 si impose in tre set nell’incontro di qualificazione all’ATP 250 di Umago. Il vincente della sfida troverà al secondo turno uno tra il brasiliano Seyboth Wild ed il cinese Zhang.

Cobolli, ventiduenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta a questo appuntamento dopo aver ceduto al secondo turno di Wimbledon lottando contro il cileno Tabilo. L’azzurro, issatosi fino alla posizione numero 48 del ranking, con coraggio si è brillantemente cimentato nei tornei sul veloce americano e sull’erba nordeuropea, ed ora torna sull’amata parentesi della terra rossa continentale che precede i Giochi di Parigi 2024.

Dal canto suo Altmaier, venticinquenne di Kempen (Germania), arriva al torneo casalingo a margine della sconfitta in 5 set contro il canadese Shapovalov in quel di Wimbledon, e del sorprendente KO nel Challenger di Braunschweig contro il connazionale Rehberg. Semifinalista nel Challenger di Perugia, finalista in quello di Sassuolo, il numero 80 del ranking trova spesso un’alleata nella terra rossa.

La sfida di primo turno dell’ATP 500 di Amburgo tra Flavio Cobolli e Daniel Altmaier sarà il primo match sul Campo Centrale dalle 12.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!