Sport in tv oggi (giovedì 4 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 4 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Wimbledon propone il secondo turno con diversi italiani in campo: derby tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, Flavio Cobolli sfida Tabilo. Il Tour de France regala la sesta tappa, con un annunciato arrivo in volata di gruppo. Avanzano i Mondiali juniores di nuoto, mentre l’Italia incrocerà l’Australia ai Mondiali Under 20 di rugby.

L’Italia affronterà la Grecia alla Sardinia Cup di pallanuoto, mentre nella notte l’Italia sfiderà Porto Rico al preolimpico di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 4 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 4 luglio

08.00 GOLF (DP World Tour) – BMW International Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

08.30 NUOTO (Europei juniores) – Batterie (diretta streaming su Euro Aquatics Tv)

11.05 CICLISMO – Giro di Austria, seconda tappa: Maria Taferl-Steyr (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TENNIS – Wimbledon, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 252-257; diretta streaming su Sky Go, NOW). Musetti–Darderi (secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle 13.40), Cobolli-Tabilo (secondo match dalle ore 12.00 e non pria delle ore 13.15)

13.50 CICLISMO – Tour de France, sesta tappa: Macon-Dijon (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

14.30 BASKET (Preolimpico) – Filippine-Georgia (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – John Deere Classic, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

16.30 BASKET (Preolimpico) – Nuova Zelanda-Slovenia (diretta streaming su DAZN)

17.00 NUOTO (Europei juniores) – Finali e semifinali (diretta streaming su Euro Aquatics Tv)

17.05 BASEBALL (MLB) – Washington Nationals-New York Mets (diretta tv su Sky Spor 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BASKET (Preolimpico) – Angola-Libano (diretta streaming su DAZN)

18.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Canada Open (diretta streaming su BWF Tv)

18.00 BASKET (Preolimpico) – Camerun-Brasile (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 PALLANUOTO (Sardinia Cup) – Croazia-Spagna (diretta streaming su WP Channel)

19.00 RUGBY (Mondiali Under 20) – Italia-Australia (diretta streaming su RugbyPassTv)

20.00 BASKET (Preolimpico) – Grecia-Egitto (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Preolimpico) – Polonia-Finlandia (diretta streaming su DAZN)

20.45 PALLANUOTO (Sardinia Cup) – Italia-Grecia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

23.30 BASKET (Preolimpico) – Costa d’Avorio-Messico (diretta streaming su DAZNZN)

Venerdì 5 luglio

02.30 BASKET (Preolimpico) – Porto Rico-Italia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:00 TennisMania Speciale Wimbledon. Conduce: Dario Puppo.

18:25 Sprint2u con Manuela Levorato: ex primatista italiana 100 e 200 metri. Vice Presidente Fidal Veneto. Conduce: Ferdinando Savarese.

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

20:20 Chess2u: “La storia del ‘900 raccontata attraverso gli scacchi”. Intervista a Enrico Franceschini, autore del romanzo “La mossa giusta” Conduce: Anania Casale.

21:00 Swim2u con Giusy Cisale e Gabriele Cattaneo. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. 21:40 Beach2u con Camilla Sanguigni e Sofia Balducci. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada.