LIVE Italia-Porto Rico, Preolimpico basket 2024 in DIRETTA: si entra nel vivo, sfida cruciale per evitare la Lituania

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Porto Rico, Preolimpico di basket 2024! È la sfida più importante di questa prima fase, con un successo tricolore che consentirebbe agli azzurri di non incrociare la temibile Lituania subito in semifinale.

L’Italia ha esordito nella tarda serata di martedì contro il Bahrain, vincendo nettamente per 114-53 con 13 punti di Danilo Gallinari ben coadiuvato da Stefano Tonut ed Achille Polonara. Visto l’avversario modesto il CT Pozzecco ha sfruttato tutto il roster a disposizione, in vista appunto del difficile match all’orizzonte.

Il Porto Rico gioca in casa quindi con il pubblico dalla sua parte che proverà ad incitare gli uomini di coach Nelson Colon dopo l’esordio positivo contro il Bahrain che rimane fanalino di coda a quota zero vittorie. Attenzione a Tremont Waters in cabina di regia insieme a Josè Alvarado e a Jordan Howard in attacco, con George Conditt IV pronto ad arpionare rimbalzi.

Inizio del match previsto al Coliseum di San Juan (Porto Rico) alle 2:30 ora italiana di venerdì 5 luglio – attenzione quindi al fuso orario. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!