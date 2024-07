Sonego-Bautista Agut, Wimbledon 2024 oggi: orario, tv, programma, streaming

Terza giornata di Wimbledon con alcuni primi turni rimasti arretrati per la pioggia e i secondi turni che cominciano e altri italiani protagonisti. In campo ci sarà anche Lorenzo Sonego che affronterà il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut.

Sonego che ha avuto qualche difficoltà oltre il previsto all’esordio contro Mariano Navone: l’argentino ha pochissima esperienza sull’erba, ma ha comunque messo alle strette l’italiano. Il torinese ha comunque vinto con il punteggio di 6-4 7-6(2) 6-4, tornando a vincere un match a Wimbledon dopo che lo scorso anno si era fermato all’esordio contro Berrettini.

Bautista Agut che sta vivendo la fase di declino della sua carriera, ma a Wimbledon in carriera ha raggiunto anche la semifinale nel 2019, fermandosi solo contro Novak Djokovic. Sta tornando in forma come ha dimostrato con il quarto di finale della settimana scorsa a Maiorca e ha cominciato bene il suo percorso ai Championships superando in tre set Maximilian Marterer con il punteggio di 6-3 6-1 6-4.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario del match tra Lorenzo Sonego e Roberto Bautista Agut, match valevole per il secondo turno di Wimbledon. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena o Sky Sport Wimbledon 252-257. In streaming su Sky Go e NOW, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

SONEGO-BAUTISTA AGUT WIMBLEDON 2024

Mercoledì 3 luglio

CAMPO 4

Dalle 12.00

Golubic – Niemeier

Non prima delle 13.30

Safiullin – Cerundolo [26] (da riprendere dal 6-7(5), 3-6, 7-5, 6-3)

Sonego – Bautista Agut

PROGRAMMA SONEGO-BAUTISTA AGUT WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Arena o Sky Sport Wimbledon 252-257.

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Diretta testuale: OA Sport