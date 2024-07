Softball: Italia, non sarà facile. Ma il pubblico è dalla parte azzurra

Sono due le considerazioni principali che si possono effettuare circa l’avventura dell’Italia nell’ultima e decisiva fase dei Mondiali di softball. Se l’anno scorso la qualificazione alla fase finale era automatica in virtù del meccanismo che promuoveva il Paese ospitante, quest’anno bisogna fare del lavoro importante.

Questo anche perché le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini sono inserite nel girone con USA, Canada e Cina. Se le asiatiche possono considerarsi, allo stato attuale delle cose, problema piuttosto relativo, per quel che riguarda le due selezioni nordamericane il problema è di maggiore portata, considerato che si parla di prima e quinta del ranking mondiale. Tendenzialmente l’Italia è spesso stata più vicina al Canada che agli States (tanto da riuscire anche a trovare una vittoria alla Canada Cup 2023), ma ciò non toglie che entrambi gli impegni abbiano un importante sapore di difficoltà.

Non va però dimenticato che questa volta le azzurre possono contare sul pubblico di casa. Si gioca a Castions di Strada, per la prima e storica edizione tricolore della rassegna globale che, nel 2023, ha vissuto anche di “appoggi” in formato gironi in Spagna e Irlanda. Ed è un fattore importante: le azzurre hanno già un blocco particolarmente forte, ricavato dalle tante esperienze degli ultimi anni tra Europei vinti e Olimpiadi disputate, e l’ulteriore sostegno casalingo, per ciò che si conosce del gruppo, può solo spingerle ancor più verso l’alto.

McKenzie Catherine Barbara, Laura Bigatton, Ilaria Cacciamani, Elisa Cecchetti, Isabella Dayton, Andrea Filler, Marta Gasparotto, Giulia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Alice Nicolini, Erika Piancastelli, Alessandra Rotondo, Melany Sheldon, Christina Clara Tonioolo, Laura Vigna. Sono questi i 16 nomi di cui sentiremo parlare sin da lunedì: un blocco quasi del tutto immutato con poche aggiunte ogni volta, e con la coppia Cacciamani-Lacatena a prendere in mano la questione al lancio. E soprattutto con una superstar, Erika Piancastelli, pronta a fare la differenza ogni volta che le risulta necessario.