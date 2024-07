Softball, le convocate dell’Italia per i Mondiali. In 16 per la rassegna iridata nel Friuli

Sono state diramate le 16 giocatrici convocate per quanto riguarda i Mondiali di softball in chiave Italia. L’ultima e decisiva fase, nella settimana prossima dal 15 al 20 luglio in quel di Castions di Strada, vede la strada tracciata da Federico Pizzolini.

Queste le giocatrici scelte dal manager azzurro: McKenzie Catherine Barbara, Laura Bigatton, Ilaria Cacciamani, Elisa Cecchetti, Isabella Dayton, Andrea Filler, Marta Gasparotto, Giulia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Alice Nicolini, Erika Piancastelli, Alessandra Rotondo, Melany Sheldon, Christina Clara Tonioolo, Laura Vigna. Insieme a loro Noemi Giacometti come bullpen catcher.

Lo staff tecnico della Nazionale è composto da Mike Candrea (special advisor), Giulio Brusa e Nancy Evans (coach), Alessandro Maria Buttà (medico), Federica Frediani (fisioterapista) e Isabella Dalbesio (team executive).

Queste le parole del ct italiano: “Il roster è stato definito con un criterio ben preciso: abbiamo puntato sulla maggiore esperienza. Non si tratta certamente una bocciatura per Noemi Giacometti, lei fa comunque parte di questo gruppo come bullpen catcher. I test match contro Arizona ci hanno aiutato moltissimo a definire la nostra preparazione in ogni reparto. Stiamo migliorando di giorno in giorno: l’attacco gira bene, le lanciatrici stanno aumentando il rendimento. Qualche aspetto della difesa va certamente registrato, ma sono certo che tra una settimana saremo pronti, con una squadra forte e convinta di poter raggiungere un obiettivo importante“.

Due parole su Felicia Di Pancrazio: “Avevamo già stabilito in partenza che la sua presenza al raduno sarebbe stata una occasione di miglioramento attraverso una prima esperienza con la Nazionale Élite; è una giocatrice giovane di grande qualità che rivedremo presto“.