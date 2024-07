Sinner e Alcaraz vicinissimi nella classifica ATP Race, Zverev a poco più di 1000 punti: corsa a 3 per il n.1 a fine anno

Restano ovviamente invariate le distanze tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella Race ATP, dato che entrambi non sono scesi in campo in questa settimana: il prossimo capitolo della loro rivalità arriverà alle Olimpiadi, ma il torneo di Parigi 2024 non assegnerà punti per le classifiche mondiali.

Sinner resta in testa a quota 6200, mentre lo spagnolo rimane a 250 punti di distanza, a quota 5950: l’appuntamento ora per i due sul circuito ATP sarà con i Masters 1000 nordamericani che precederanno gli US Open. Alle loro spalle consolida il terzo posto Alexander Zverev.

Il tedesco, l’unico tra i primi tre a scendere in campo questa settimana, avendo giocato in casa ad Amburgo, grazie alla finale raggiunta nel torneo teutonico, ha incamerato 330 punti per la classifica, portandosi a quota 5115, a poco più di 1000 punti dall’azzurro (1085 per la precisione).

RACE ATP AL 21 LUGLIO 2024

1 Jannik Sinner 6200

2 Carlos Alcaraz 5950

3 Alexander Zverev 5115

4 Daniil Medvedev 4000

5 Casper Ruud 3485

6 Novak Djokovic 3160

7 Alex de Minaur 2905

8 Stefanos Tsitsipas 2665

9 Taylor Fritz 2530

10 Tommy Paul 2475