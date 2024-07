Ranking ATP Race: Berrettini irrompe in top40. È il quarto italiano nel 2024

Matteo Berrettini conquista lo Swiss Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 disputato sulla terra outdoor elvetica di Gstaad: l’azzurro incamera 250 punti netti nella Race To Turin, classifica che considera i tornei disputati nel solo anno solare.

L’azzurro, oltre ad incassare 250 punti, portandosi così da quota 615 a quota 865, guadagna anche 14 posizioni e sale dal 54° al 40° posto, diventando il quarto tennista in Italia nel 2024, alle spalle soltanto di Jannik Sinner, 1° con 6200, Lorenzo Musetti, 14° con 1920, e Luciano Darderi, 26° con 1078.

Berrettini, infatti, in un colpo solo scavalca in graduatoria sia Flavio Cobolli che Matteo Arnaldi: il primo guadagna comunque una posizione rispetto alla settimana scorsa e si porta in 43ma piazza con 790, mentre il secondo perde 5 posti e scivola in 45ma piazza restando fermo a 775 punti.

Ci sono però altri tre italiani tra i primi 100 della graduatoria: Lorenzo Sonego perde due posizioni ed è 59° con 599, mentre Fabio Fognini ne guadagna 10 e si porta in 68ma posizione a quota 523, infine Luca Nardi scivola in 85ma piazza a quota 461.

RACE ATP ITALIANI IN TOP 100 AL 21 LUGLIO

1 Jannik Sinner 6200

14 Lorenzo Musetti 1920

26 Luciano Darderi 1078

40 Matteo Berrettini 865

43 Flavio Cobolli 790

45 Matteo Arnaldi 775

59 Lorenzo Sonego 599

68 Fabio Fognini 523

85 Luca Nardi 461