Scherma, stoccata supplementare fatale: Giulia Rizzi subito eliminata

Delusione tremenda per l’Italia della scherma nel primo assalto sulle pedane del Grand Palais. La stoccata supplementare è fatale per Giulia Rizzi, che abbandona il tabellone individuale delle Olimpiadi all’esordio nei sedicesimi di finale nella spada. A passare il turno è la polacca Alicja Klasik, che sfrutta un grande avvio e vince l’assalto per 12-11. Purtroppo a nulla è servita la rimonta dell’azzurra, con una delle pretendenti alle medaglie in assoluto che viene già eliminata.

Inizio tremendo per l’azzurra, che non trova mai la distanza giusta dalla sua avversaria, spesso anche bloccata dalla tensione della prima Olimpiade a trentacinque primavere passate. Tanta tensione e ammonizione per passività per entrambe dopo il primo minuto, ma da quel momento in poi sale in cattedra la polacca. Quattro stoccate consecutive per Klasik tra fine del primo periodo e inizio del secondo (che alla fine risulteranno decisive), con l’italiana totalmente in bambola che subisce quasi tutte risposte ai suoi attacchi mal calibrati.

La faccenda si fa durissima quando Klasik si porta addirittura sul +5 (6-1). Da quel momento Rizzi prova ad entrare effettivamente sulla pedana del Grand Palais, mettendo due botte consecutive che ridanno speranza prima degli ultimi tre minuti. Fondamentale l’ultima pausa, in cui più che consigli tecnici all’azzurra è stato fatto un lavoro solo psicologico. A quel punto l’italiana rientra in pedana con il piglio giusto, accorcia a -2 e dopo un colpo doppio riesce a piazzare altre due stoccate per trovare la prima parità dallo zero a zero.

A quel punto torna avanti la polacca sull’8-7, ma Rizzi è completamente diversa in pedana e con altri due punti ravvicinati trova il vantaggio sul nove a otto. L’inerzia è tutta a favore dell’azzurra, che si rifugia in un colpo doppio prima di subire la doccia gelata della stoccata del pareggio a pochi secondi dalla fine.

Non si combatte più, andando così al minuto extra, con la priorità che è per l’italiana. Rizzi però si irrigidisce nuovamente, e dopo poco meno di trenta secondi purtroppo arriva la botta di Klasik che elimina Giulia. Non si chiude nella maniera ideale la stagione migliore della carriera per Rizzi, che ora dovrà concentrarsi sulla prova a squadre.