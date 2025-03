Scherma, Coppa del Mondo: spada e sciabola. Italia con 48 convocati

In vista dei prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di Scherma, nelle declinazioni delle armi di spada e sciabola, in entrambi i casi al femminile e al maschile, la Federscherma ha reso note le convocazioni dei vari staff tecnici per le gare in agenda.

Spada femminile e maschile a Marrakech, in Marocco, con 24 atleti: 12 donne e 12 uomini. Fra loro spiccano: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Federica Isola, oltre a Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini.

Coppa del Mondo di spada femminile e maschile – Marrakech (Marocco), 27-30 marzo 2025

Gara individuale femminile: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Sara Maria Kowalczyk, Nicol Foietta, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Carola Maccagno, Gaia Caforio, Roberta Marzani

Gara individuale maschile: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Gianpaolo Buzzacchino, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Marco Paganelli, Nicolò Del Contrasto

Commissario tecnico: Dario Chiadò

Staff tecnico: Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Sciabola femminile e maschile invece a Il Cairo, in Egitto. Anche in questo caso 24 convocati: 12 al femminile e 12 al maschile. Fra loro spiccano: Michela Battiston, Chiara Mormile, Carlotta Fusetti, Martina Criscio, oltre a Luca Curatoli e Luigi Samele.

Coppa del Mondo di sciabola femminile – Il Cairo (Egitto), 28-30 marzo 2025

Gara individuale: Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Manuela Spica, Carlotta Fusetti, Martina Criscio, Claudia Rotili, Giulia Arpino, Benedetta Fusetti, Maria Clementina Polli

Commissario tecnico: Andrea Aquili

Staff tecnico: Alessandro Di Agostino, Alberto Pellegrini

Coppa del Mondo di sciabola maschile – Budapest (Ungheria), 28-30 marzo 2025

Gara individuale: Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Mattia Rea, Giacomo Mignuzzi, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani, Lupo Veccia Scavalli, Daniele Franciosa

Commissario tecnico: Andrea Terenzio

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Diego Occhiuzzi