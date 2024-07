Scherma, il tabellone della spada femminile. Possibile derby Rizzi-Santuccio, Fiamingo dalla parte di Candassamy

Sabato 27 luglio, alle 21.30, si assegnerà il primo titolo della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024: la spada femminile. Una gara che, come da tradizione, si presta a svariate interpretazioni, senza una netta favorita. Saranno tre le azzurre che proveranno a farsi strada verso la zona medaglie.

Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, accreditate rispettivamente della quinta e quarta testa di serie, potrebbero ritrovarsi di fronte in un quarto di finale che metterebbe in palio l’accesso tra le magnifiche quattro. Ricordiamo che ai Giochi, a differenza di quanto accade ad Europei e Mondiali, viene disputata la finalina per il terzo posto, dunque non si assegnano due bronzi.

Entrambe le azzurre usufruiranno di un bye al primo turno. Santuccio esordirà ai sedicesimi contro una tra la peruviana Doig Calderon e la singaporiana Abdul Rahman, prima di un possibile ottavo ad alta tensione con la francese Coraline Vitalis, campionessa continentale individuale nel 2019. Rizzi se la vedrà invece con la polacca Alicja Klasik, prima di incrociare le lame con una tra la coreana Young-Mi Kang, 39 anni, e l’ostica estone Nelli Differt. Rizzi e Sauntuccio si trovano nella stessa parte di tabellone della testa di serie n.1, l’hongkonghese Man Wai Vivian Kong, possibile avversaria in una eventuale semifinale.

Nella parte bassa del tabellone figura invece Rossella Fiamingo, vice-campionessa olimpica a Rio 2016. La siciliana esordirà ai sedicesimi con l’americana Anne Cebula, per poi trovare potenzialmente agli ottavi la temibile francese Auriane Mallo-Breton, di recente argento agli Europei. Ai quarti potrebbe poi dover fronteggiare la cinese Sun Yiwen, bronzo ai Mondiali 2023. L’azzurra si trova nello stesso spicchio dell’iridata in carica francese Marie-Florence Candassamy, probabilmente la favorita principale al titolo: la transalpina potrebbe finire sulla strada dell’italiana in semifinale.