Scherma, il nuovo Dream Team é americano: Kiefer batte Volpi e sfiderà una connazionale per l’oro del fioretto

La finale del fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà tutta a stelle e strisce. Tre anni dopo il titolo vinto a Tokyo, Lee Kiefer torna nuovamente a giocarsi l’ultimo atto olimpico e lo farà contro la connazionale Lauren Scruggs, grandissima sorpresa di giornata. Purtroppo non ci sarà nessuna azzurra, visto che Alice Volpi si è fermata in semifinale proprio contro Kiefer ed ora dovrà cercare di conquistare il bronzo olimpico nella finalina con la canadese Elizabeth Harley.

La toscana si è arresa alla numero uno del ranking mondiale con il punteggio di 15-10 al termine di una assalto che aveva visto la toscana passare anche in vantaggio sul 5-4. Poi grandissimo equilibrio fino all’8-8, dove da quel momento sono arrivate quattro stoccate consecutive dell’americana. Volpi ha accorciato sul -2, ma nuovamente sono arrivate altre tre stoccate di Kiefer che sono valse la vittoria all’americana.

Nella prima semifinale era stata Lauren Scruggs ad imporsi per 15-9 su Elizabeth Harley. Un assalto dominato da parte dell’americana, che è sempre stata in vantaggio sulla canadese fin dalle prime battute. Un risultato davvero clamoroso per Scruggs, con gli Stati Uniti che festeggiano una doppietta storica.

Nei quarti di finale erano uscite di scena amaramente sia Arianna Errigo sia Martina Favaretto. Due sconfitte davvero dolorose per le azzurre, sconfitte entrambe all’ultima stoccata per 15-14 rispettivamente contro Scruggs ed Harley.