Rugby, come può cambiare il ranking mondiale dell’Italia nella sfida con Tonga

Nell’aggiornamento di lunedì 8 luglio del World Ranking Rugby, l’Italia maschile è scesa al nono posto a quota 77.99 a causa della sconfitta subita nel Summer Tour 2024 contro Samoa in trasferta: anche contro Tonga il fattore campo sfavorevole permetterà agli azzurri di poter guadagnare comunque qualche decimo di punto in caso di vittoria.

Nel match contro Tonga, infatti, l’Italia in caso di vittoria con più di 15 punti di scarto guadagnerebbe 0.99 e si porterebbe a quota 78.98, mentre in caso di successo con meno di 15 punti di scarto incamererebbe 0.66 e si isserebbe a quota 78.65.

In caso di pareggio, invece, gli azzurri perderebbero 0.34 e scenderebbero a 77.65, mentre in caso di sconfitta con meno di 15 punti di scarto cederebbero 1.34 e si troverebbero a quota 76.65, infine in caso di battuta d’arresto con più di 15 punti di scarto lascerebbero sul piatto 2.01 e tornerebbero a quota 75.98.

SCENARI RANKING TONGA-ITALIA SUMMER TOUR 2024

Vittoria Tonga con più di 15 punti di scarto: Tonga +2.01, Italia -2.01.

Vittoria Tonga con meno di 15 punti di scarto: Tonga +1.34, Italia -1.34.

Pareggio: Tonga +0.34, Italia -0.34.

Vittoria Italia con meno di 15 punti di scarto: Italia +0.66, Tonga -0.66.

Vittoria Italia con più di 15 punti di scarto: Italia +0.99, Tonga -0.99.

WORLD RANKING RUGBY ALL’8 LUGLIO 2024 (TOP 20)

1 Sudafrica 94.86

2 Irlanda 90.37

3 Nuova Zelanda 90.12

4 Francia 88.49

5 Inghilterra 85.66

6 Scozia 82.82

7 Argentina 80.10

8 Australia 78.15

9 Italia 77.99

10 Figi 77.44

11 Galles 76.58

12 Giappone 74.04

13 Samoa 73.65

14 Georgia 72.95

15 Tonga 71.57

16 Portogallo 70.28

17 Uruguay 67.39

18 USA 66.01

19 Spagna 64.37

20 Romania 63.59