Italia-Tonga oggi in tv, Test Match rugby 2024: orario, programma, canale, streaming

La Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà domani, venerdì 12 luglio, alle ore 04.00 italiane, nel secondo match valido per il Summer Tour 2024, in trasferta, Tonga: si giocherà al Teufaiva Stadium di Nuku’alofa, capitale dell’arcipelago della Polinesia.

Quesada cambia otto titolari rispetto al XV iniziale schierato nel match poi perso contro Samoa la settimana scorsa: torna dal 1′ Capuozzo ad estremo, con Trulla e Ioane ad ali, mentre in mediana ci sarà spazio per Page-Relo. In terza linea partiranno Lorenzo Cannone e Zuliani, infine in prima linea tornano dall’inizio Riccioni e Nicotera.

Per il secondo incontro del Summer Tour 2024 di rugby la diretta tv del match Tonga-Italia sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO TONGA-ITALIA RUGBY

Venerdì 12 luglio – Teufaiva Stadium di Nuku’alofa

Ore 04.00 italiane: Tonga-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

FORMAZIONI TONGA-ITALIA RUGBY

Tonga

15 Taniela Filimone

14 Fine Inisi

13 Fetuli Paea

12 Malakai Fekitoa

11 Hosea Saumaki

10 James Faiva

9 Aisea Halo

8 Viliami Taulani

7 Fotu Lokotui

6 Siosiua Kaifa

5 Harison Mataele

4 Adam Coleman

3 Ben Tameifuna – capitano

2 Sekope Lopeti-Moli

1 Isikeli Fukofuka

A disposizione

16 Sosefo Sakalia

17 Tau Koloamatangi

18 Jethro Felemi

19 Kelemete Finau

20 Kuki Moala-Liava’a

21 Manu Paea

22 Semisi Ma’asi

23 Nikolai Foliaki

Italia

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 19 caps)

14 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 8 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 36 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 18 caps)

11 Monty IOANE (Lione 31 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon RC, 37 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 9 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 20 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 39 caps) – capitano

6 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 22 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 55 caps)

4 Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 7 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 26 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 23 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 42 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon RC, 23 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 6 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 54 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 42 caps)

20 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 7 caps)

21 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 8 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 9 caps)

23 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 5 caps)