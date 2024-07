Pallanuoto femminile, Olimpiadi Parigi 2024: le convocate delle 10 Nazionali qualificate

Sono note le rose dei 10 Paesi qualificati nella pallanuoto femminile ai Giochi di Parigi 2024: tutte le Nazionali hanno scelto, ovviamente, di esercitare il diritto di convertire due quote riservate ai Primary Team Officials in quote atleti per avere a disposizione per i Giochi una lista di 13 atlete effettive, senza riserve.

Alle Olimpiadi le 10 squadre sono state divise in due raggruppamenti da cinque: nella prima fase il Girone A sarà composto da Paesi Bassi, Ungheria, Australia, Cina e Canada, mentre il Girone B sarà formato da Grecia, Stati Uniti, Spagna, Francia ed Italia.

L’Italia affronterà lunedì 29 luglio alle 14.00 la Francia, mercoledì 31 luglio alle 18.30 gli Stati Uniti, venerdì 2 agosto alle 15.35 la Grecia e domenica 4 agosto alle 15.35 la Spagna. Nella seconda fase martedì 6 agosto i quarti di finale, giovedì 8 agosto le semifinali e sabato 10 agosto le finali.

LE CONVOCATE PER LE OLIMPIADI

Australia

Portieri: Gabriella Palm, Genevieve Longman.

Giocatrici di movimento: Zoe Arancini, Keesja Gofers, Abby Andrews, Elle Armit, Bronte Halligan, Tilly Kearns, Alice Williams, Sienna Hearn, Sienna Green, Danijela Jackovich, Charlize Andrews.

Commissario tecnico: Rebecca Rippon.

Canada

Portieri: Jessica Gaudreault, Clara Vulpisi.

Giocatrici di movimento: Verica Bakoc, Serena Browne, Axelle Crevier, Shae La Roche, Rae Lekness, Elyse Lemay-Lavoie, Blaire McDowell, Hayley McKelvey, Marilia Eleni Mimides, Kindred Paul, Emma Wright.

Commissario tecnico: David Paradelo.

Cina

Portieri: Shen Yineng, Dong Wenxin.

Giocatrici di movimento: Zhang Jing, Wang Huan, Yan Jing, Nong Sanfeng, Deng Zewen, Lu Yiwen, Xiong Dunhan, Chen Xiao, Yan Siya, Wang Xuan, Zhong Qiyun.

Commissario tecnico: Juan Jané.

Francia

Portieri: Pasiphaé Martineaud-Perret, Mia Rycraw.

Giocatrici di movimento: Lara Andres, Aurélie Battu, Camélia Bouloukbachi, Audrey Daule, Juliette Dhalluin, Louise Guillet, Orsolya Hertzka, Valentine Heurtaux, Camille Radosavljevic, Tiziana Raspo, Ema Vernoux.

Commissario tecnico: Émilien Bugeaud.

Grecia

Portieri: Ioanna Stamatopoulou, Chrysoula Diamantopoulou.

Giocatrici di movimento: Eleftheria Plevritou, Ioanna Chydirioti, Nikoleta Eleftheriadou, Margarita Plevritou, Eleni Xenaki, Alexandra Asimaki, Maria Patra, Eirini Ninou, Vasiliki Plevritou, Athina Giannopoulou, Maria Myriokefalitaki.

Commissario tecnico: Alexia Kammenou.

Italia

Portieri: Caterina Banchelli, Aurora Condorelli.

Giocatrici di movimento: Sofia Giustini, Silvia Avegno, Roberta Bianconi, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Dafne Bettini.

Commissario tecnico: Carlo Silipo.

Paesi Bassi

Portieri: Laura Aarts, Sarah Buis.

Giocatrici di movimento: Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Kitty Lynn Joustra, Brigitte Sleeking, Maartje Keuning, Sabrina van der Sloot, Bente Rogge, Lieke Rogge, Nina ten Broek, Iris Wolves, Lola Moolhuijzen.

Commissario tecnico: Evangelos Doudesis.

Spagna

Portieri: Laura Ester, Martina Terré.

Giocatrici di movimento: Judith Forca, Maica García, Beatriz Ortiz, Paula Leitón, Anni Espar, Paula Crespí, Nona Pérez, Elena Ruiz, Isabel Piralkova, Pili Peña, Paula Camus.

Commissario tecnico: Miki Oca.

Stati Uniti

Portieri: Ashleigh Johnson, Amanda Longan.

Giocatrici di movimento: Maddie Musselman, Tara Prentice, Rachel Fattal, Jenna Flynn, Maggie Steffens, Jordan Raney, Ryann Neushul, Jewel Roemer, Kaleigh Gilchrist, Emily Ausmus, Jovana Sekulic.

Commissario tecnico: Adam Krikorian.

Ungheria

Portieri: Alda Magyari, Neszmély Boglárka.

Giocatrici di movimento: Kamilla Faragó, Krisztina Garda, Gréta Gurisatti, Brigitta Horváth, Rita Keszthelyi, Dóra Leimeter, Geraldine Mahieu, Rebecca Parkes, Natasa Rybanska, Dorottya Szilágyi, Vanda Vályi.

Commissario tecnico: Attila Mihók.