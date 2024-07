Pallanuoto, Olimpiadi Parigi 2024: i convocati delle 12 Nazionali qualificate

Sono note le rose dei 12 Paesi qualificati nella pallanuoto maschile ai Giochi di Parigi 2024: tutte le Nazionali hanno scelto, ovviamente, di esercitare il diritto di convertire due quote riservate ai Primary Team Officials in quote atleti per avere a disposizione per i Giochi una lista di 13 atleti, senza riserve.

Alle Olimpiadi le 12 squadre sono state divise in due raggruppamenti da sei: nella prima fase il Girone A sarà composto da Italia, Croazia, Grecia, Stati Uniti, Montenegro e Romania, mentre il Girone B sarà formato da Spagna, Ungheria, Francia, Serbia, Australia e Giappone.

L’Italia affronterà domenica 28 luglio alle 15.00 gli Stati Uniti, martedì 30 luglio alle 12.05 la Croazia, giovedì 1° agosto alle 16.35 il Montenegro, sabato 3 agosto alle 21.05 la Romania e lunedì 5 agosto alle 15.10 la Grecia. Nella seconda fase mercoledì 7 agosto i quarti di finale, venerdì 9 agosto le semifinali e domenica 11 agosto le finali.

I CONVOCATI PER LE OLIMPIADI

Australia

Portieri: Nic Porter, John Hedges.

Giocatori di movimento: Nathan Power, Blake Edwards, Lachlan Edwards, Marcus Berehulak, Luke Pavillard, Angus Lambie, Charlie Negus, Chaz Poot, Jacob Mercep, Matthew Byrnes, Milos Maksimovic.

CT: Tim Hamill.

Croazia

Portieri: Marko Bijac, Toni Popadic.

Giocatori di movimento: Luka Loncar, Josip Vrlic, Rino Buric, Marko Zuvela, Matias Biljaka, Loren Fatovic, Maro Jokovic, Luka Bukic, Ante Vukicevic, Jerko Marinic-Kragic, Konstantin Kharkov.

CT: Ivica Tucak.

Francia

Portieri: Hugo Fontani, Clement Dubois.

Giocatori di movimento: Remi Saudadier, Ugo Crousillat, Alex Bouet, Enzo Khasz, Thomas Vernoux, Emil Bjorch, Enzo Nardon, Michael Bodegas, Pierre-Frederic Vanpeperstraete, Romain Marion-Vernoux, Mehdi Marzouki.

CT: Florian Bruzzo.

Giappone

Portieri: Katsuyuki Tanamura, Eien Nishimura.

Giocatori di movimento: Seiya Adachi, Taiyo Watanabe, Daichi Ogihara, Kai Inoue, Tou Suzuki, Kiyotake Data, Mitsuru Takada, Ikkei Nitta, Yusuke Inaba, Keigo Okawa, Kenta Araki.

CT: Yoshinori Shiota.

Grecia

Portieri: Manos Zerdevas, Panagiotis Tzortzatos.

Giocatori di movimento: Kostantinos Genidounias, Dimitris Skoumpakis, Stathis Kalogeropoulos, Ioannis Fountoulis, Alexandros Papanastasiou, Nikos Gkillas, Stelios Argyropoulos, Nikos Spyros Papanikolaou, Kostas Kakaris, Dimitris Nikolaidis, Aggelos Vlachopoulos.

CT: Thodoris Vlachos.

Italia

Portieri: Marco Del Lungo, Gianmarco Nicosia.

Giocatori di movimento: Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti, Edoardo Di Somma.

CT: Alessandro Campagna.

Montenegro

Portieri: Dejan Lazovic, Petar Tesanovic.

Giocatori di movimento: Marko Mrsic, Miroslav Perkovic, Jovan Vujovic, Aljosa Macic, Vlado Popadic, Stefan Vidovic, Bogdan Djurdjic, Djuro Radovic, Vladan Spaic, Dusan Matkovic, Vasilje Radovic.

CT: Vladimir Gojkovic.

Romania

Portieri: Marius Tic, Mihai Dragusin.

Giocatori di movimento: Andrei Neamtu, Matei Lutescu, Tudor Fulea, Sebastian Oltean, Andrei Prioteasa, Andrei Tepelus, Nicolae Oanta, Silvian Colodrovschi, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik.

CT: Bogdan Rath.

Serbia

Portieri: Radoslav Filipovic, Vladimir Misovic.

Giocatori di movimento: Dusan Mandic, Strahinja Rasovic, Sava Randjelovic, Milos Cuk, Nikola Dedovic, Radomir Drasovic, Nikola Jaksic, Nemanja Ubovic, Nemanja Vico, Petar Jaksic, Viktor Rasovic.

CT: Uros Stevanovic.

Spagna

Portieri: Unai Aguirre, Eduardo Lorrio.

Giocatori di movimento: Alberto Munarriz, Alejandro Bustos, Felipe Perrone, Marc Larumbe, Bernat Sanahuja, Miguel de Toro, Roger Tahull, Unai Biel, Martin Famera, Sergi Cabanas, Alvaro Granados.

CT. David Martin.

Stati Uniti

Portieri: Adrian Weinberg, Drew Holland.

Giocatori di movimento: Johnny Hooper, Marko Vavic, Alex Obert, Hannes Daube, Luca Cupido, Ben Hallock, Dylan Woodhead, Alex Bowen, Chase Dodd, Ryder Dodd, Max Irving.

CT: Dejan Udovicic.

Ungheria

Portieri: Mark Banyai, Soma Vogel.

Giocatori di movimento: Daniel Angyal, Gergo Fekete, Balazs Harai, Szilard Jansik, Krisztian Manhercz, Erik Molnar, Adam Nagy, Marton Vamos, Denes Varga, Vince Vigvari, Gergo Zalanki.

CT: Zsolt Varga.