Pallanuoto femminile, il Setterosa sfida il Canada nell’ultima amichevole prima dei Giochi

Dopo il terzo posto ottenuto nel Torneo di Rotterdam, il Setterosa da martedì 16 luglio è in ritiro al Centro Federale di Napoli “Felice Scandone“, dove lavorerà fino a martedì 23: la Nazionale italiana di pallanuoto femminile è in common training con il Canada da ieri, mercoledì 17, e lo sarà fino a domenica 21.

Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Carlo Silipo, in occasione di questi allenamenti congiunti con le nordamericane, disputeranno l’ultima amichevole ufficiale prima delle Olimpiadi di Parigi 2024: Italia-Canada si giocherà sabato 20 luglio alle ore 18.45 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD e Rai Play.

Il Setterosa che scenderà in acqua nella città partenopea è lo stesso che è stato convocato per le Olimpiadi, con l’aggiunta di Morena Leone, aggregata alla squadra: le 13 selezionate per i Giochi sono Sofia Giustini, Silvia Avegno, Roberta Bianconi, Caterina Banchelli, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Aurora Condorelli, Giulia Viacava, Chiara Tabani e Dafne Bettini.