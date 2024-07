Palio di Siena 2024 oggi in tv: orario, programma, canale, streaming, favoriti

Oggi martedì 2 luglio (a partire dalle ore 19.30) va in scena il Palio di Siena 2024. Prima carriera dell’anno in Piazza del Campo, è il giorno della carriera dedicata alla Madonna di Provenzano: si tratta di uno degli eventi più storici e iconici delle tradizioni popolari del Bel Paese, una sfida titanica tra contrade che rappresenta l’emblema del campanilismo e che accende gli animi di un’intera città. Dieci cavalli, dieci fantini, dieci contrade pronte a fronteggiarsi sul tufo all’ombra della Torre del Mangia per inseguire la vittoria.

I favoriti della vigilia sono sostanzialmente tre, ma come sempre in Piazza del Campo tutto può succedere: Giovanni Atzeni (detto Tittia) che monterà Veranu per l’Oca; Jonathan Bartoletti (noto come Scompiglio) che cavalcherà Ungaros per il Valdimontone; Enrico Bruschelli (rinominato Bellocchio) che difenderà i colori della Pantera con Viso d’Angelo.

Attenzione anche a Carlo Sanna (detto Brigante) su Tabacco per l’Onda, mentre sembrano più attardati Andrea Coghe (su Zenios per la Lupa), Sebastiano Murtas (su Ares Elce per il Leocorno), Federico Guglielmi (su Criptha per la Civetta) ed Elias Mannucci (su Akida per il Nicchio). Debuttato sul tufo i fantini Mattia Chiavassa (su Brivido Sardo per il Bruco) e Gabriele Puligheddu (su Ardeglina per la Giraffa).

Tittia insegue insegue l’undicesima affermazione della carriera, ha vinto cinque palii di fila (impresa mai riuscita in mezzo secolo) prima della clamorosa caduta dello scorso anno all’Assunta quando era al comando. Avvicinerebbe ulteriormente la vetta dell’albo d’oro dove primeggia Aceto con 14 palii vinti, seguito a quota tredici da Trecciolino e Picino.

Scompiglio ne ha vinti cinque, l’ultimo nel 2017 con Giraffa ed è uno dei nove uomini ad avere trionfato al debutto in Piazza. Bellocchio è il figlio del leggendario Trecciolino, ma su sette apparizioni non si è mai imposto. Brigante fece festa nel 2017, mentre lo scorso 16 agosto indossava i colori dell’Oca ma cadde e poi lo scosso Zio Frac vinse.

L’Oca svetta in testa all’albo d’oro con 66 affermazioni, Chiocciola è ferma a 51, poi Tartuca con 48,5 e Torre con 45. La “nonna” è l’Aquila, che non vince dal 3 luglio 1992, ma non sarà in piazza per questa occasione e dunque il ruolo più sgradito spetta al Nicchio, che non esulta dal 16 agosto 1998. L’ultimo Drappellone della Madonna di Provenzano è stato portato a casa dalla Selva: Tittia vinse il 2 luglio 2023 su Violenta da Clodia, fu il quinto dei suoi cinque successi consecutivi a partire dal 2019.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Palio di Siena 2024 (Palio della Madonna di Provenzano del 2 luglio). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su LA7; in diretta streaming su la7.it; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PALIO DI SIENA 2024 OGGI

Martedì 2 luglio

Ore 17.20 Palio di Siena 2024, corteo storico – Diretta tv su LA7

Ore 19.30 Palio di Siena 2024, carriera della Madonna di Provenzano (l’evento vero e proprio) – Diretta tv su LA7

PROGRAMMA PALIO DI SIENA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: LA7, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: la7.it, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.