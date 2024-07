Motocross oggi in tv, GP Repubblica Ceca 2024: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 21 luglio, vedrà andare in scena le gare della tredicesima tappa della stagione 2024: in programma in Cechia c’è il GP di Repubblica Ceca, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Sarà possibile guardare il GP di Repubblica Ceca in diretta tv su Eurosport 2 HD (tranne gara 2 MX2) e RaiSport HD (in questo caso solo per gara 2), in diretta streaming su mxgp-tv.com, discovery+ e Rai Play (in questo caso solo per gara 2), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MXGP del GP di Repubblica Ceca.

CALENDARIO GP REPUBBLICA CECA 2024 MOTOCROSS

Domenica 21 luglio

10.25 Motocross, GP Repubblica Ceca: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Repubblica Ceca: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 Motocross, GP Repubblica Ceca: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

14.15 Motocross, GP Repubblica Ceca: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

16.10 Motocross, GP Repubblica Ceca: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+, 16.25 Rai Sport HD, Rai Play, 19.30 differita Eurosport 2 HD

17.10 Motocross, GP Repubblica Ceca: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

