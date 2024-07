Motocross, il Mondiale MXGP riparte da Locket. Prado e Herlings sfidano Gajser

Dopo aver messo in archivio la trasferta indonesiana, ed aver vissuto una settimana di riposo, è tempo di rituffarci nel Mondiale motocross. Nel corso del fine settimana che si sta per aprire, infatti, andrà in scena il Gran Premio della Repubblica Ceca, tredicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2024.

La situazione in classifica generale si è fatta quanto mai interessante. Quello che sembrava un duello, invece, si sta sempre più trasformando in un “triello”. Davanti a tutti rimane sempre lo sloveno Tim Gajser (Honda) con 608 punti, ma alle sue spalle molto bolle in pentola. In seconda posizione troviamo il campione del mondo in carica, lo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas) con 574 punti (-34 lunghezze), con un arrembante Jeffrey Herlings in terza con 557 punti.

L’olandese, dopo la splendida tripletta del Gran Premio di Lombok (vittoria nella Qualifying Race e nelle due manche), si è ufficialmente iscritto alla lotta per il titolo della classe regina, portandosi a 51 lunghezze dalla vetta. Alle loro spalle Calvin Vlaanderen (429 punti) e Jeremy Seewer (411) iniziano già a pensare alle singole vittorie di tappa.

La battaglia la vivremo sul tracciato di Locket, laddove un anno va abbiamo vissuto uno dei weekend più vibranti dell’intero calendario. Successo in Gara-1 di Romain Febvre, vittoria in Gara-2 di Calvin Vlaanderen e trionfo finale di Jorge Prado. Cosa dovremo attenderci dall’edizione di quest’anno? Tim Gajser, Jeffrey Herlings o di nuovo il campione del mondo? Il Mondiale MXGP 2024 ci sta regalando grandi emozioni e la fase decisiva è solamente all’inizio!