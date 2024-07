A che ora partono Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel oggi: startlist cronometro Tour de France, pettorali, tv, streaming

Lo sloveno Tadej Pogacar, primo in classifica generale, porterà a casa la vittoria finale e la Maglia Gialla al termine della ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2024, la cronometro individuale Monaco-Nizza, lunga 33.7 km.

Si seguirà l’ordine inverso della classifica generale e così alle 18.41 toccherà a Remco Evenepoel, alle 18.43 a Jonas Vingegaard, ed alle 18.45 alla maglia gialla Tadej Pogacar. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 14.40, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, la Maglia Gialla, è calcolato attorno alle ore 19.30 circa.

La diretta tv in chiaro sarà affidata dalle 15.40 a Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà dalle 15.40 a cura di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato a discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Di seguito la startlist con gli orari di partenza di tutti i ciclisti nella ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2024.

QUANDO PARTONO POGACAR, VINGEGAARD ED EVENEPOEL OGGI

CALENDARIO TOUR DE FRANCE 2024

Domenica 21 luglio

Ventunesima tappa: Monaco-Nizza (cronometro individuale, 33.7 km)

Orario partenza primo corridore: 14.40

Orario d’arrivo ultimo corridore: 19.30 circa

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro dalle 15.40 su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: gratuita dalle 15.40 su Rai Play, in abbonamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST ULTIMA TAPPA 21 LUGLIO TOUR DE FRANCE 2024

1 192 14:40:00 BALLERINI Davide AST ITA

2 191 14:41:30 CAVENDISH Mark AST GBR

3 124 14:43:00 DRIZNERS Jarrad LTD AUS

4 193 14:44:30 BOL Cees AST NED

5 167 14:46:00 MOZZATO Luca ARK ITA

6 166 14:47:30 MCLAY Daniel ARK GBR

7 103 14:49:00 GHYS Robbe ADC BEL

8 23 14:50:30 GROENEWEGEN Dylan JAY NED

9 208 14:52:00 WAERENSKJOLD Soren UXM NOR

10 213 14:53:30 DUJARDIN Sandy TEN FRA

11 205 14:55:00 KRISTOFF Alexander UXM NOR

12 125 14:56:30 GRIGNARD Sébastien LTD BEL

13 127 14:58:00 VANHOUCKE Harm LTD BEL

14 66 14:59:30 MOHORIC Matej TBV SLO

15 106 15:01:00 PHILIPSEN Jasper ADC BEL

16 96 15:02:30 MARTINEZ Lenny GFC FRA

17 102 15:04:00 DILLIER Silvan ADC SUI

18 22 15:05:30 DURBRIDGE Luke JAY AUS

19 73 15:07:00 LAMPAERT Yves SOQ BEL

20 122 15:08:30 BEULLENS Cedric LTD BEL

21 183 15:10:00 DEGENKOLB John DFP GER

22 87 15:11:30 VAN POPPEL Danny RBH NED

23 121 15:13:00 DE LIE Arnaud LTD BEL

24 175 15:14:30 REX Laurenz IWA BEL

25 174 15:16:00 PAGE Hugo IWA FRA

26 38 15:17:30 TURNER Ben IGD GBR

27 27 15:19:00 MEZGEC Luka JAY SLO

28 142 15:20:30 ALLEGAERT Piet COF BEL

29 172 15:22:00 GIRMAY Biniam IWA ERI

30 132 15:23:30 ACKERMANN Pascal IPT GER

31 118 15:25:00 VAN DEN BERG Marijn EFE NED

32 82 15:26:30 DENZ Nico RBH GER

33 62 15:28:00 ARNDT Nikias TBV GER

34 148 15:29:30 ZINGLE Axel COF FRA

35 108 15:31:00 VERMEERSCH Gianni ADC BEL

36 217 15:32:30 TURGIS Anthony TEN FRA

37 218 15:34:00 VERCHER Matteo TEN FRA

38 207 15:35:30 TILLER Rasmus UXM NOR

39 143 15:37:00 COQUARD Bryan COF FRA

40 98 15:38:30 RUSSO Clément GFC FRA

41 163 15:40:00 CHAMPOUSSIN Clément ARK FRA

42 165 15:41:30 GARCIA PIERNA Raul ARK ESP

43 105 15:43:00 LAURANCE Axel ADC FRA

44 113 15:44:30 BISSEGGER Stefan EFE SUI

45 25 15:46:00 JUUL-JENSEN Christopher JAY DEN

46 101 15:47:30 VAN DER POEL Mathieu ADC NED

47 128 15:49:00 VAN MOER Brent LTD BEL

48 144 15:50:30 GESCHKE Simon COF GER

49 214 15:52:00 GACHIGNARD Thomas TEN FRA

50 176 15:53:30 TEUNISSEN Mike IWA NED

51 161 15:55:00 VAUQUELIN Kévin ARK FRA

52 215 15:56:30 GRELLIER Fabien TEN FRA

53 26 15:58:00 MATTHEWS Michael JAY AUS

54 44 15:59:30 GIBBONS Ryan LTK RSA

55 55 16:01:00 LAPEIRA Paul DAT FRA

56 123 16:02:30 CAMPENAERTS Victor LTD BEL

57 5 16:04:00 LAPORTE Christophe TVL FRA

58 75 16:05:30 MOSCON Gianni SOQ ITA

59 83 16:07:00 HALLER Marco RBH AUT

60 54 16:08:30 GODON Dorian DAT FRA

61 17 16:10:00 WELLENS Tim UAD BEL

62 56 16:11:30 NAESEN Oliver DAT BEL

63 155 16:13:00 LAZKANO Oier MOV ESP

64 117 16:14:30 QUINN Sean EFE USA

65 57 16:16:00 PETERS Nans DAT FRA

66 178 16:17:30 ZIMMERMANN Georg IWA GER

67 198 16:19:00 TEJADA Harold AST COL

68 14 16:20:30 POLITT Nils UAD GER

69 153 16:22:00 FORMOLO Davide MOV ITA

70 6 16:23:30 LEMMEN Bart TVL NED

71 173 16:25:00 GOOSSENS Kobe IWA BEL

72 131 16:27:00 WILLIAMS Stephen IPT GBR

73 152 16:29:00 ARANBURU Alex MOV ESP

74 114 16:31:00 COSTA Rui EFE POR

75 137 16:33:00 NEILANDS Krists IPT LAT

76 72 16:35:00 HIRT Jan SOQ CZE

77 7 16:37:00 TRATNIK Jan TVL SLO

78 212 16:39:00 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA

79 91 16:41:00 GAUDU David GFC FRA

80 47 16:43:00 STUYVEN Jasper LTK BEL

81 86 16:45:00 SOBRERO Matteo RBH ITA

82 187 16:47:00 VAN DEN BROEK Frank DFP NED

83 116 16:49:00 POWLESS Neilson EFE USA

84 92 16:51:00 GENIETS Kévin GFC LUX

85 201 16:53:00 CORT Magnus UXM DEN

86 156 16:55:00 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT

87 202 16:57:00 ABRAHAMSEN Jonas UXM NOR

88 33 16:59:00 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP

89 35 17:01:00 KWIATKOWSKI Michal IGD POL

90 8 17:03:00 VAN AERT Wout TVL BEL

91 157 17:05:00 OLIVEIRA Nelson MOV POR

92 136 17:07:00 HOULE Hugo IPT CAN

93 2 17:09:00 BENOOT Tiesj TVL BEL

94 58 17:11:00 PRODHOMME Nicolas DAT FRA

95 97 17:13:00 PACHER Quentin GFC FRA

96 206 17:15:00 KULSET Johannes UXM NOR

97 46 17:17:00 SKUJINS Toms LTK LAT

98 67 17:19:00 POELS Wout TBV NED

99 16 17:21:00 SOLER Marc UAD ESP

100 37 17:23:00 THOMAS Geraint IGD GBR

101 93 17:25:00 GREGOIRE Romain GFC FRA

102 186 17:27:00 ONLEY Oscar DFP GBR

103 182 17:29:00 BARGUIL Warren DFP FRA

104 134 17:31:00 FUGLSANG Jakob IPT DEN

105 85 17:33:00 JUNGELS Bob RBH LUX

106 168 17:35:00 RODRIGUEZ Cristian ARK ESP

107 204 17:37:00 JOHANNESSEN Tobias UXM NOR

108 52 17:39:00 ARMIRAIL Bruno DAT FRA

109 203 17:41:00 EIKING Odd Christian UXM NOR

110 15 17:43:00 SIVAKOV Pavel UAD FRA

111 65 17:45:00 HAIG Jack TBV AUS

112 181 17:47:00 BARDET Romain DFP FRA

113 216 17:49:00 JEGAT Jordan TEN FRA

114 32 17:51:00 BERNAL Egan IGD COL

115 77 17:53:00 VAN WILDER Ilan SOQ BEL

116 115 17:55:00 HEALY Ben EFE IRL

117 95 17:57:00 MADOUAS Valentin GFC FRA

118 48 17:59:00 VERONA Carlos LTK ESP

119 158 18:01:00 ROMO Javier MOV ESP

120 42 18:03:00 BERNARD Julien LTK FRA

121 4 18:05:00 KELDERMAN Wilco TVL NED

122 151 18:07:00 MAS Enric MOV ESP

123 171 18:09:00 MEINTJES Louis IWA RSA

124 84 18:11:00 HINDLEY Jai RBH AUS

125 211 18:13:00 CRAS Steff TEN BEL

126 34 18:15:00 DE PLUS Laurens IGD BEL

127 111 18:17:00 CARAPAZ Richard EFE ECU

128 141 18:19:00 MARTIN Guillaume COF FRA

129 51 18:21:00 GALL Felix DAT AUT

130 21 18:23:00 YATES Simon JAY GBR

131 64 18:25:00 BUITRAGO Santiago TBV COL

132 41 18:27:00 CICCONE Giulio LTK ITA

133 135 18:29:00 GEE Derek IPT CAN

134 3 18:31:00 JORGENSON Matteo TVL USA

135 31 18:33:00 RODRIGUEZ Carlos IGD ESP

136 18 18:35:00 YATES Adam UAD GBR

137 74 18:37:00 LANDA Mikel SOQ ESP

138 12 18:39:00 ALMEIDA Joao UAD POR

139 71 18:41:00 EVENEPOEL Remco SOQ BEL

140 1 18:43:00 VINGEGAARD Jonas TVL DEN

141 11 18:45:00 POGACAR Tadej UAD SLO