Classifica Tour de France 2024, ventesima tappa: Pogacar dominatore, Vingegaard distanza Evenepoel, Ciccone 10°

Tadej Pogacar ha ribadito il proprio strapotere al Tour de France, vincendo in maniera prepotente la ventesima tappa. Il fuoriclasse sloveno ha risposto all’attacco di Jonas Vingegaard e insieme sono andati a riprendere Richard Carapaz, non ha dato nemmeno un cambio al danese e poi quando mancavano 200 metri al traguardo posto in cima al Col de la Couillole ha piazzato l’affondo decisivo per conquistare il quinto successo parziale in questa edizione della Grande Boucle.

Un atteggiamento apparso sportivamente poco brillante da parte del capitano della UAE Emirates, che domani conquisterà il Tour de France per la terza volta in carriera e firmerà la storica doppietta Giro-Tour nello stesso anno, riuscita per l’ultima volta nella storica a Marco Pantani nel 1998. Tadej Pogacar indossa la maglia gialla con un vantaggio di addirittura 5’15” nei confronti di Jonas Vingegaard, che oggi ha guadagnato 52 secondi su Remco Evenepoel e ha ipotecato il secondo posto in graduatoria.

Il danese ha infatti un margine di 2’50” sul belga alla vigilia della cronometro di Nizza: il margine dovrebbe essere rassicurante per meritarsi la piazza d’onore dopo aver vinto le ultime due edizioni. Oltre il quarto d’ora gli altri ciclisti: il portoghese Joao Almeida a 16’45”, lo spagnolo Mikel Landa a 17’25”, il britannico Adam Yates a 21’11”, lo spagnolo Carlos Rodriguez a 21’12”. Giulio Ciccone difende con le unghie e con i denti la decima piazza a 25’48” e spera di conserare la top-10, ma ha soltanto un margine di 22 secondi sul colombiano Santiago Buitrago prima dell’ultima tappa.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2024 aggiornata dopo la ventesima tappa. Domani (domenica 21 luglio) andrà in scena la ventunesima e ultima frazione: una cronometro individuale di 33,7 km da Monaco a Nizza, con nel mezzo le salite de La Turbie (8,2 km al 5,7%) e il Col d’Eze (1,6 km all’8,8%) che faranno la differenza.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (dopo la diciannovesima tappa)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 25 1:12″ 82:53:32

2 2 – VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 38″ 5:14

3 3 – EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 22″ 8:04

4 4 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 16:45

5 5 – LANDA Mikel Soudal Quick-Step 17:25

6 7 ▲1 YATES Adam UAE Team Emirates 21:11

7 6 ▼1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 21:12

8 9 ▲1 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 6″ 24:26

9 8 ▼1 GEE Derek Israel – Premier Tech 4″ 24:50

10 10 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 25:48

11 11 – BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 26:10