Arriva l’ammonizione per l’esultanza in volata: Groves rimedia il cartellino. Cos’è successo a Kuurne

Nelle scorse settimane si era discusso a lungo riguardo una nuova regola dell’Unione Ciclista Internazionale, che prevede un provvedimento disciplinare per chi esulta durante una volata perché un suo compagno di squadra ha vinto. Oggi il nuovo comma è stato applicato al termine della Kuurne-Bruxelles-Kuurne: i commissari hanno inflitto un cartellino giallo all’australiano Kaden Groves, reo di avere alzato la braccia al cielo per gioire del successo del belga Jasper Philipsen, a cui aveva tirato la volata.

L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha rimediato la prima ammonizione della propria stagione ed è stato declassato nell’ordine d’arrivo: dal decimo al 57mo posto, l’ultimo del gruppo in cui faceva parte. Ricordiamo che tre ammonizioni in un mese portano a una sospensione di 14 giorni, mentre sei cartellini in un anno conducono a una squalifica di un mese.

Il provvedimento fa notizia perché si tratta di una novità di questa stagione, a cui il grande pubblico dovrà inevitabilmente abituarsi e bisognerà anche stare attenti alla somma delle penalità perché alcuni ciclisti potrebbero essere costretti a interrompere la propria attività agonistica per periodi circoscritti. Nella stessa corsa è arrivato il giallo anche per il ceco Petr Keemen (Tudor) a causa di un bidon collé (un passaggio di borraccia per un tempo eccessivamente lungo).