Ciclismo
Startlist cronometro Tour de France 2024: orari e ordine di partenza, pettorali, tv, streaming
Venerdì 5 luglio andrà in scena la settima tappa del Tour de France 2024. Siamo arrivati a un momento cruciale della Grande Boucle: spazio alla prima cronometro individuale, che andrà in scena su un percorso non semplice di 25,3 km da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin.
Tadej Pogacar si presenterà in maglia gialla con 45 secondi di vantaggio su Remco Evenepoel e 50” su Jonas Vingegaard: lo sloveno proverà a difendersi dal belga, sulla carta più quotato nelle prove contro il tempo, mentre il danese cercherà di battere un colpo. La classifica che ne uscirà stasera sarà rivoluzionata.
Di seguito la startlist, i pettorali, gli orari di partenza, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della cronometro del Tour de France 2024. La settima tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 a partire dalle ore 14.00 e su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO TOUR DE FRANCE: GLI ORARI DI PARTENZA
|1
|13:05:00
|MARK CAVENDISH
|ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|2
|13:06:00
|MICHAEL MORKOV
|ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|3
|13:07:00
|BRAM WELTEN
|TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
|4
|13:08:00
|CEES BOL
|ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|5
|13:09:00
|FABIO JAKOBSEN
|TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
|6
|13:10:00
|DAVIDE BALLERINI
|ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|7
|13:11:00
|YEVGENIY FEDOROV
|ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|8
|13:12:00
|JONAS RICKAERT
|ALPECIN-DECEUNINCK
|9
|13:13:00
|FERNANDO GAVIRIA
|MOVISTAR TEAM
|10
|13:14:00
|NILS EEKHOFF
|TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
|11
|13:15:00
|DANIEL MCLAY
|ARKEA-B&B HOTELS
|12
|13:16:00
|LENNY MARTINEZ
|GROUPAMA-FDJ
|13
|13:17:00
|JARRAD DRIZNERS
|LOTTO DSTNY
|14
|13:18:00
|SOREN WAERENSKJOLD
|UNO-X MOBILITY
|15
|13:19:00
|SILVAN DILLIER
|ALPECIN-DECEUNINCK
|16
|13:20:00
|ELMAR REINDERS
|TEAM JAYCO ALULA
|17
|13:21:00
|LUCA MOZZATO
|ARKEA-B&B HOTELS
|18
|13:22:00
|DYLAN GROENEWEGEN
|TEAM JAYCO ALULA
|19
|13:23:00
|AMAURY CAPIOT
|ARKEA-B&B HOTELS
|20
|13:24:00
|ALEXIS RENARD
|COFIDIS
|21
|13:25:00
|LAURENZ REX
|INTERMARCHÉ – WANTY
|22
|13:26:00
|GERBEN THIJSSEN
|INTERMARCHÉ – WANTY
|23
|13:27:00
|JASPER PHILIPSEN
|ALPECIN-DECEUNINCK
|24
|13:28:00
|SÉBASTIEN GRIGNARD
|LOTTO DSTNY
|25
|13:29:00
|ARNAUD DEMARE
|ARKEA-B&B HOTELS
|26
|13:30:00
|ROBBE GHYS
|ALPECIN-DECEUNINCK
|27
|13:31:00
|PHIL BAUHAUS
|BAHRAIN VICTORIOUS
|28
|13:32:00
|SAM BENNETT
|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
|29
|13:33:00
|ARNAUD DE LIE
|LOTTO DSTNY
|30
|13:34:00
|ALEXANDER KRISTOFF
|UNO-X MOBILITY
|31
|13:35:00
|AXEL ZINGLE
|COFIDIS
|32
|13:36:00
|MATTEO VERCHER
|TOTALENERGIES
|33
|13:37:00
|MARIJN VAN DEN BERG
|EF EDUCATION – EASYPOST
|34
|13:38:00
|YVES LAMPAERT
|SOUDAL QUICK-STEP
|35
|13:39:00
|BINIAM GIRMAY
|INTERMARCHÉ – WANTY
|36
|13:40:00
|TIM DECLERCQ
|LIDL-TREK
|37
|13:41:00
|JOHN DEGENKOLB
|TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
|38
|13:42:00
|PIET ALLEGAERT
|COFIDIS
|39
|13:43:00
|ANTHONY TURGIS
|TOTALENERGIES
|40
|13:44:00
|FRED WRIGHT
|BAHRAIN VICTORIOUS
|41
|13:45:00
|PASCAL ACKERMANN
|ISRAEL – PREMIER TECH
|42
|13:46:00
|CLÉMENT RUSSO
|GROUPAMA-FDJ
|43
|13:47:00
|CLÉMENT CHAMPOUSSIN
|ARKEA-B&B HOTELS
|44
|13:48:00
|GUILLAUME BOIVIN
|ISRAEL – PREMIER TECH
|45
|13:49:00
|LUKE DURBRIDGE
|TEAM JAYCO ALULA
|46
|13:50:00
|JAKE STEWART
|ISRAEL – PREMIER TECH
|47
|13:51:00
|DANNY VAN POPPEL
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|48
|13:52:00
|RASMUS TILLER
|UNO-X MOBILITY
|49
|13:53:00
|HUGO PAGE
|INTERMARCHÉ – WANTY
|50
|13:54:00
|LUKA MEZGEC
|TEAM JAYCO ALULA
|51
|13:55:00
|GIANNI VERMEERSCH
|ALPECIN-DECEUNINCK
|52
|13:56:00
|BEN TURNER
|INEOS GRENADIERS
|53
|13:57:00
|SANDY DUJARDIN
|TOTALENERGIES
|54
|13:58:00
|BRYAN COQUARD
|COFIDIS
|55
|13:59:00
|CEDRIC BEULLENS
|LOTTO DSTNY
|56
|14:00:00
|NILS POLITT
|UAE TEAM EMIRATES
|57
|14:01:00
|NIKIAS ARNDT
|BAHRAIN VICTORIOUS
|58
|14:02:00
|STEFAN BISSEGGER
|EF EDUCATION – EASYPOST
|59
|14:03:30
|MICHAEL MATTHEWS
|TEAM JAYCO ALULA
|60
|14:05:00
|CHRISTOPHE LAPORTE
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|61
|14:06:30
|RAUL GARCIA PIERNA
|ARKEA-B&B HOTELS
|62
|14:08:00
|OLIVER NAESEN
|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
|63
|14:09:30
|MATHIEU BURGAUDEAU
|TOTALENERGIES
|64
|14:11:00
|MARCO HALLER
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|65
|14:12:30
|CHRISTOPHER JUUL-JENSEN
|TEAM JAYCO ALULA
|66
|14:14:00
|NICO DENZ
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|67
|14:15:30
|DORIAN GODON
|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
|68
|14:17:00
|FABIEN GRELLIER
|TOTALENERGIES
|69
|14:18:30
|TIM WELLENS
|UAE TEAM EMIRATES
|70
|14:20:00
|THOMAS GACHIGNARD
|TOTALENERGIES
|71
|14:21:30
|JESUS HERRADA
|COFIDIS
|72
|14:23:00
|JASPER STUYVEN
|LIDL-TREK
|73
|14:24:30
|OIER LAZKANO
|MOVISTAR TEAM
|74
|14:26:00
|MATEJ MOHORIC
|BAHRAIN VICTORIOUS
|75
|14:27:30
|HARM VANHOUCKE
|LOTTO DSTNY
|76
|14:29:00
|JAN HIRT
|SOUDAL QUICK-STEP
|77
|14:30:30
|MATTEO SOBRERO
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|78
|14:32:00
|BRENT VAN MOER
|LOTTO DSTNY
|79
|14:33:30
|SEAN QUINN
|EF EDUCATION – EASYPOST
|80
|14:35:00
|MAGNUS CORT
|UNO-X MOBILITY
|81
|14:36:30
|DAVID GAUDU
|GROUPAMA-FDJ
|82
|14:38:00
|SOREN KRAGH ANDERSEN
|ALPECIN-DECEUNINCK
|83
|14:39:30
|KÉVIN VAUQUELIN
|ARKEA-B&B HOTELS
|84
|14:41:00
|MIKE TEUNISSEN
|INTERMARCHÉ – WANTY
|85
|14:42:30
|AXEL LAURANCE
|ALPECIN-DECEUNINCK
|86
|14:44:00
|JONATHAN CASTROVIEJO
|INEOS GRENADIERS
|87
|14:45:30
|SIMON GESCHKE
|COFIDIS
|88
|14:47:00
|MATHIEU VAN DER POEL
|ALPECIN-DECEUNINCK
|89
|14:48:30
|ALEXEY LUTSENKO
|ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|90
|14:50:00
|BART LEMMEN
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|91
|14:51:30
|RYAN GIBBONS
|LIDL-TREK
|92
|14:53:00
|WOUT POELS
|BAHRAIN VICTORIOUS
|93
|14:54:30
|GREGOR MÜHLBERGER
|MOVISTAR TEAM
|94
|14:56:00
|STEPHEN WILLIAMS
|ISRAEL – PREMIER TECH
|95
|14:57:30
|GIANNI MOSCON
|SOUDAL QUICK-STEP
|96
|14:59:00
|ION IZAGIRRE
|COFIDIS
|97
|15:00:30
|VICTOR CAMPENAERTS
|LOTTO DSTNY
|98
|15:02:00
|NANS PETERS
|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
|99
|15:03:30
|JONAS ABRAHAMSEN
|UNO-X MOBILITY
|100
|15:05:00
|STEFAN KÜNG
|GROUPAMA-FDJ
|101
|15:06:30
|JAN TRATNIK
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|102
|15:08:00
|NICOLAS PRODHOMME
|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
|103
|15:09:30
|KÉVIN GENIETS
|GROUPAMA-FDJ
|104
|15:11:00
|KRISTS NEILANDS
|ISRAEL – PREMIER TECH
|105
|15:12:30
|PAUL LAPEIRA
|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
|106
|15:14:00
|MADS PEDERSEN
|LIDL-TREK
|107
|15:15:30
|HAROLD TEJADA
|ASTANA QAZAQSTAN TEAM
|108
|15:17:00
|GEORG ZIMMERMANN
|INTERMARCHÉ – WANTY
|109
|15:18:30
|ALEX ARANBURU
|MOVISTAR TEAM
|110
|15:20:00
|QUENTIN PACHER
|GROUPAMA-FDJ
|111
|15:21:30
|MICHAL KWIATKOWSKI
|INEOS GRENADIERS
|112
|15:23:00
|HUGO HOULE
|ISRAEL – PREMIER TECH
|113
|15:24:30
|MARC SOLER
|UAE TEAM EMIRATES
|114
|15:26:00
|JAKOB FUGLSANG
|ISRAEL – PREMIER TECH
|115
|15:27:30
|WOUT VAN AERT
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|116
|15:29:00
|TIESJ BENOOT
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|117
|15:30:30
|ALBERTO BETTIOL
|EF EDUCATION – EASYPOST
|118
|15:32:00
|JORDAN JEGAT
|TOTALENERGIES
|119
|15:33:30
|NELSON OLIVEIRA
|MOVISTAR TEAM
|120
|15:35:00
|KOBE GOOSSENS
|INTERMARCHÉ – WANTY
|121
|15:36:30
|BOB JUNGELS
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|122
|15:38:00
|DAVIDE FORMOLO
|MOVISTAR TEAM
|123
|15:39:30
|ROMAIN GREGOIRE
|GROUPAMA-FDJ
|124
|15:41:00
|JOHANNES KULSET
|UNO-X MOBILITY
|125
|15:42:30
|RUI COSTA
|EF EDUCATION – EASYPOST
|126
|15:44:00
|LOUIS VERVAEKE
|SOUDAL QUICK-STEP
|127
|15:45:30
|FRANK VAN DEN BROEK
|TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
|128
|15:47:00
|CRISTIAN RODRIGUEZ
|ARKEA-B&B HOTELS
|129
|15:48:30
|PAVEL SIVAKOV
|UAE TEAM EMIRATES
|130
|15:50:00
|NEILSON POWLESS
|EF EDUCATION – EASYPOST
|131
|15:51:30
|TOBIAS JOHANNESSEN
|UNO-X MOBILITY
|132
|15:53:00
|TOMS SKUJINS
|LIDL-TREK
|133
|15:54:30
|WILCO KELDERMAN
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|134
|15:56:00
|MAXIM VAN GILS
|LOTTO DSTNY
|135
|15:57:30
|JULIEN BERNARD
|LIDL-TREK
|136
|15:59:00
|WARREN BARGUIL
|TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
|137
|16:00:30
|OSCAR ONLEY
|TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
|138
|16:02:00
|VALENTIN MADOUAS
|GROUPAMA-FDJ
|139
|16:03:30
|BRUNO ARMIRAIL
|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
|140
|16:05:00
|ROMAIN BARDET
|TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
|141
|16:06:30
|TOM PIDCOCK
|INEOS GRENADIERS
|142
|16:08:00
|CARLOS VERONA
|LIDL-TREK
|143
|16:09:30
|ODD CHRISTIAN EIKING
|UNO-X MOBILITY
|144
|16:11:00
|JAVIER ROMO
|MOVISTAR TEAM
|145
|16:12:30
|BEN HEALY
|EF EDUCATION – EASYPOST
|146
|16:14:00
|GERAINT THOMAS
|INEOS GRENADIERS
|147
|16:15:30
|LOUIS MEINTJES
|INTERMARCHÉ – WANTY
|148
|16:17:00
|RICHARD CARAPAZ
|EF EDUCATION – EASYPOST
|149
|16:18:30
|CHRIS HARPER
|TEAM JAYCO ALULA
|150
|16:20:00
|ILAN VAN WILDER
|SOUDAL QUICK-STEP
|151
|16:21:30
|JACK HAIG
|BAHRAIN VICTORIOUS
|152
|16:23:00
|STEFF CRAS
|TOTALENERGIES
|153
|16:24:30
|LAURENS DE PLUS
|INEOS GRENADIERS
|154
|16:26:00
|DEREK GEE
|ISRAEL – PREMIER TECH
|155
|16:27:30
|SIMON YATES
|TEAM JAYCO ALULA
|156
|16:29:00
|ENRIC MAS
|MOVISTAR TEAM
|157
|16:30:30
|JAI HINDLEY
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|158
|16:32:00
|PELLO BILBAO
|BAHRAIN VICTORIOUS
|159
|16:33:30
|GUILLAUME MARTIN
|COFIDIS
|160
|16:35:00
|SANTIAGO BUITRAGO
|BAHRAIN VICTORIOUS
|161
|16:36:30
|ALEKSANDR VLASOV
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|162
|16:38:00
|ADAM YATES
|UAE TEAM EMIRATES
|163
|16:39:30
|FELIX GALL
|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
|164
|16:41:00
|MATTEO JORGENSON
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|165
|16:42:30
|EGAN BERNAL
|INEOS GRENADIERS
|166
|16:44:00
|GIULIO CICCONE
|LIDL-TREK
|167
|16:46:00
|JOAO ALMEIDA
|UAE TEAM EMIRATES
|168
|16:48:00
|MIKEL LANDA
|SOUDAL QUICK-STEP
|169
|16:50:00
|CARLOS RODRIGUEZ
|INEOS GRENADIERS
|170
|16:52:00
|PRIMOZ ROGLIC
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|171
|16:54:00
|JUAN AYUSO
|UAE TEAM EMIRATES
|172
|16:56:00
|JONAS VINGEGAARD
|TEAM VISMA | LEASE A BIKE
|173
|16:58:00
|REMCO EVENEPOEL
|SOUDAL QUICK-STEP
|174
|17:00:00
|TADEJ POGACAR
|UAE TEAM EMIRATES
CALENDARIO CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2024
Venerdì 5 luglio
Ore 13.05 Partenza primo corridore
Ore 17.30 circa Arrivo ultimo corridore
PROGRAMMA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.00, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.