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Ciclismo

Startlist cronometro Tour de France 2024: orari e ordine di partenza, pettorali, tv, streaming

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20 secondi fa

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Tadej Pogacar
Pogacar / Lapresse

Venerdì 5 luglio andrà in scena la settima tappa del Tour de France 2024. Siamo arrivati a un momento cruciale della Grande Boucle: spazio alla prima cronometro individuale, che andrà in scena su un percorso non semplice di 25,3 km da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin.

Tadej Pogacar si presenterà in maglia gialla con 45 secondi di vantaggio su Remco Evenepoel e 50” su Jonas Vingegaard: lo sloveno proverà a difendersi dal belga, sulla carta più quotato nelle prove contro il tempo, mentre il danese cercherà di battere un colpo. La classifica che ne uscirà stasera sarà rivoluzionata.

Di seguito la startlist, i pettorali, gli orari di partenza, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della cronometro del Tour de France 2024. La settima tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 a partire dalle ore 14.00 e su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO TOUR DE FRANCE: GLI ORARI DI PARTENZA

1 13:05:00    MARK CAVENDISH ASTANA QAZAQSTAN TEAM
2 13:06:00    MICHAEL MORKOV ASTANA QAZAQSTAN TEAM
3 13:07:00    BRAM WELTEN TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
4 13:08:00    CEES BOL ASTANA QAZAQSTAN TEAM
5 13:09:00    FABIO JAKOBSEN TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
6 13:10:00    DAVIDE BALLERINI ASTANA QAZAQSTAN TEAM
7 13:11:00    YEVGENIY FEDOROV ASTANA QAZAQSTAN TEAM
8 13:12:00    JONAS RICKAERT ALPECIN-DECEUNINCK
9 13:13:00    FERNANDO GAVIRIA MOVISTAR TEAM
10 13:14:00    NILS EEKHOFF TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
11 13:15:00    DANIEL MCLAY ARKEA-B&B HOTELS
12 13:16:00    LENNY MARTINEZ GROUPAMA-FDJ
13 13:17:00    JARRAD DRIZNERS LOTTO DSTNY
14 13:18:00    SOREN WAERENSKJOLD UNO-X MOBILITY
15 13:19:00    SILVAN DILLIER ALPECIN-DECEUNINCK
16 13:20:00    ELMAR REINDERS TEAM JAYCO ALULA
17 13:21:00    LUCA MOZZATO ARKEA-B&B HOTELS
18 13:22:00    DYLAN GROENEWEGEN TEAM JAYCO ALULA
19 13:23:00    AMAURY CAPIOT ARKEA-B&B HOTELS
20 13:24:00    ALEXIS RENARD COFIDIS
21 13:25:00    LAURENZ REX INTERMARCHÉ – WANTY
22 13:26:00    GERBEN THIJSSEN INTERMARCHÉ – WANTY
23 13:27:00    JASPER PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK
24 13:28:00    SÉBASTIEN GRIGNARD LOTTO DSTNY
25 13:29:00    ARNAUD DEMARE ARKEA-B&B HOTELS
26 13:30:00    ROBBE GHYS ALPECIN-DECEUNINCK
27 13:31:00    PHIL BAUHAUS BAHRAIN VICTORIOUS
28 13:32:00    SAM BENNETT DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
29 13:33:00    ARNAUD DE LIE LOTTO DSTNY
30 13:34:00    ALEXANDER KRISTOFF UNO-X MOBILITY
31 13:35:00    AXEL ZINGLE COFIDIS
32 13:36:00    MATTEO VERCHER TOTALENERGIES
33 13:37:00    MARIJN VAN DEN BERG EF EDUCATION – EASYPOST
34 13:38:00    YVES LAMPAERT SOUDAL QUICK-STEP
35 13:39:00    BINIAM GIRMAY INTERMARCHÉ – WANTY
36 13:40:00    TIM DECLERCQ LIDL-TREK
37 13:41:00    JOHN DEGENKOLB TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
38 13:42:00    PIET ALLEGAERT COFIDIS
39 13:43:00    ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES
40 13:44:00    FRED WRIGHT BAHRAIN VICTORIOUS
41 13:45:00    PASCAL ACKERMANN ISRAEL – PREMIER TECH
42 13:46:00    CLÉMENT RUSSO GROUPAMA-FDJ
43 13:47:00    CLÉMENT CHAMPOUSSIN ARKEA-B&B HOTELS
44 13:48:00    GUILLAUME BOIVIN ISRAEL – PREMIER TECH
45 13:49:00    LUKE DURBRIDGE TEAM JAYCO ALULA
46 13:50:00    JAKE STEWART ISRAEL – PREMIER TECH
47 13:51:00    DANNY VAN POPPEL RED BULL – BORA – HANSGROHE
48 13:52:00    RASMUS TILLER UNO-X MOBILITY
49 13:53:00    HUGO PAGE INTERMARCHÉ – WANTY
50 13:54:00    LUKA MEZGEC TEAM JAYCO ALULA
51 13:55:00    GIANNI VERMEERSCH ALPECIN-DECEUNINCK
52 13:56:00    BEN TURNER INEOS GRENADIERS
53 13:57:00    SANDY DUJARDIN TOTALENERGIES
54 13:58:00    BRYAN COQUARD COFIDIS
55 13:59:00    CEDRIC BEULLENS LOTTO DSTNY
56 14:00:00    NILS POLITT UAE TEAM EMIRATES
57 14:01:00    NIKIAS ARNDT BAHRAIN VICTORIOUS
58 14:02:00    STEFAN BISSEGGER EF EDUCATION – EASYPOST
59 14:03:30    MICHAEL MATTHEWS TEAM JAYCO ALULA
60 14:05:00    CHRISTOPHE LAPORTE TEAM VISMA | LEASE A BIKE
61 14:06:30    RAUL GARCIA PIERNA ARKEA-B&B HOTELS
62 14:08:00    OLIVER NAESEN DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
63 14:09:30    MATHIEU BURGAUDEAU TOTALENERGIES
64 14:11:00    MARCO HALLER RED BULL – BORA – HANSGROHE
65 14:12:30    CHRISTOPHER JUUL-JENSEN TEAM JAYCO ALULA
66 14:14:00    NICO DENZ RED BULL – BORA – HANSGROHE
67 14:15:30    DORIAN GODON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
68 14:17:00    FABIEN GRELLIER TOTALENERGIES
69 14:18:30    TIM WELLENS UAE TEAM EMIRATES
70 14:20:00    THOMAS GACHIGNARD TOTALENERGIES
71 14:21:30    JESUS HERRADA COFIDIS
72 14:23:00    JASPER STUYVEN LIDL-TREK
73 14:24:30    OIER LAZKANO MOVISTAR TEAM
74 14:26:00    MATEJ MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS
75 14:27:30    HARM VANHOUCKE LOTTO DSTNY
76 14:29:00    JAN HIRT SOUDAL QUICK-STEP
77 14:30:30    MATTEO SOBRERO RED BULL – BORA – HANSGROHE
78 14:32:00    BRENT VAN MOER LOTTO DSTNY
79 14:33:30    SEAN QUINN EF EDUCATION – EASYPOST
80 14:35:00    MAGNUS CORT UNO-X MOBILITY
81 14:36:30    DAVID GAUDU GROUPAMA-FDJ
82 14:38:00    SOREN KRAGH ANDERSEN ALPECIN-DECEUNINCK
83 14:39:30    KÉVIN VAUQUELIN ARKEA-B&B HOTELS
84 14:41:00    MIKE TEUNISSEN INTERMARCHÉ – WANTY
85 14:42:30    AXEL LAURANCE ALPECIN-DECEUNINCK
86 14:44:00    JONATHAN CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS
87 14:45:30    SIMON GESCHKE COFIDIS
88 14:47:00    MATHIEU VAN DER POEL ALPECIN-DECEUNINCK
89 14:48:30    ALEXEY LUTSENKO ASTANA QAZAQSTAN TEAM
90 14:50:00    BART LEMMEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE
91 14:51:30    RYAN GIBBONS LIDL-TREK
92 14:53:00    WOUT POELS BAHRAIN VICTORIOUS
93 14:54:30    GREGOR MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM
94 14:56:00    STEPHEN WILLIAMS ISRAEL – PREMIER TECH
95 14:57:30    GIANNI MOSCON SOUDAL QUICK-STEP
96 14:59:00    ION IZAGIRRE COFIDIS
97 15:00:30    VICTOR CAMPENAERTS LOTTO DSTNY
98 15:02:00    NANS PETERS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
99 15:03:30    JONAS ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY
100 15:05:00    STEFAN KÜNG GROUPAMA-FDJ
101 15:06:30    JAN TRATNIK TEAM VISMA | LEASE A BIKE
102 15:08:00    NICOLAS PRODHOMME DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
103 15:09:30    KÉVIN GENIETS GROUPAMA-FDJ
104 15:11:00    KRISTS NEILANDS ISRAEL – PREMIER TECH
105 15:12:30    PAUL LAPEIRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
106 15:14:00    MADS PEDERSEN LIDL-TREK
107 15:15:30    HAROLD TEJADA ASTANA QAZAQSTAN TEAM
108 15:17:00    GEORG ZIMMERMANN INTERMARCHÉ – WANTY
109 15:18:30    ALEX ARANBURU MOVISTAR TEAM
110 15:20:00    QUENTIN PACHER GROUPAMA-FDJ
111 15:21:30    MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS
112 15:23:00    HUGO HOULE ISRAEL – PREMIER TECH
113 15:24:30    MARC SOLER UAE TEAM EMIRATES
114 15:26:00    JAKOB FUGLSANG ISRAEL – PREMIER TECH
115 15:27:30    WOUT VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE
116 15:29:00    TIESJ BENOOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE
117 15:30:30    ALBERTO BETTIOL EF EDUCATION – EASYPOST
118 15:32:00    JORDAN JEGAT TOTALENERGIES
119 15:33:30    NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM
120 15:35:00    KOBE GOOSSENS INTERMARCHÉ – WANTY
121 15:36:30    BOB JUNGELS RED BULL – BORA – HANSGROHE
122 15:38:00    DAVIDE FORMOLO MOVISTAR TEAM
123 15:39:30    ROMAIN GREGOIRE GROUPAMA-FDJ
124 15:41:00    JOHANNES KULSET UNO-X MOBILITY
125 15:42:30    RUI COSTA EF EDUCATION – EASYPOST
126 15:44:00    LOUIS VERVAEKE SOUDAL QUICK-STEP
127 15:45:30    FRANK VAN DEN BROEK TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
128 15:47:00    CRISTIAN RODRIGUEZ ARKEA-B&B HOTELS
129 15:48:30    PAVEL SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES
130 15:50:00    NEILSON POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST
131 15:51:30    TOBIAS JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY
132 15:53:00    TOMS SKUJINS LIDL-TREK
133 15:54:30    WILCO KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE
134 15:56:00    MAXIM VAN GILS LOTTO DSTNY
135 15:57:30    JULIEN BERNARD LIDL-TREK
136 15:59:00    WARREN BARGUIL TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
137 16:00:30    OSCAR ONLEY TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
138 16:02:00    VALENTIN MADOUAS GROUPAMA-FDJ
139 16:03:30    BRUNO ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
140 16:05:00    ROMAIN BARDET TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
141 16:06:30    TOM PIDCOCK INEOS GRENADIERS
142 16:08:00    CARLOS VERONA LIDL-TREK
143 16:09:30    ODD CHRISTIAN EIKING UNO-X MOBILITY
144 16:11:00    JAVIER ROMO MOVISTAR TEAM
145 16:12:30    BEN HEALY EF EDUCATION – EASYPOST
146 16:14:00    GERAINT THOMAS INEOS GRENADIERS
147 16:15:30    LOUIS MEINTJES INTERMARCHÉ – WANTY
148 16:17:00    RICHARD CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST
149 16:18:30    CHRIS HARPER TEAM JAYCO ALULA
150 16:20:00    ILAN VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP
151 16:21:30    JACK HAIG BAHRAIN VICTORIOUS
152 16:23:00    STEFF CRAS TOTALENERGIES
153 16:24:30    LAURENS DE PLUS INEOS GRENADIERS
154 16:26:00    DEREK GEE ISRAEL – PREMIER TECH
155 16:27:30    SIMON YATES TEAM JAYCO ALULA
156 16:29:00    ENRIC MAS MOVISTAR TEAM
157 16:30:30    JAI HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE
158 16:32:00    PELLO BILBAO BAHRAIN VICTORIOUS
159 16:33:30    GUILLAUME MARTIN COFIDIS
160 16:35:00    SANTIAGO BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS
161 16:36:30    ALEKSANDR VLASOV RED BULL – BORA – HANSGROHE
162 16:38:00    ADAM YATES UAE TEAM EMIRATES
163 16:39:30    FELIX GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
164 16:41:00    MATTEO JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE
165 16:42:30    EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS
166 16:44:00    GIULIO CICCONE LIDL-TREK
167 16:46:00    JOAO ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES
168 16:48:00    MIKEL LANDA SOUDAL QUICK-STEP
169 16:50:00    CARLOS RODRIGUEZ INEOS GRENADIERS
170 16:52:00    PRIMOZ ROGLIC RED BULL – BORA – HANSGROHE
171 16:54:00    JUAN AYUSO UAE TEAM EMIRATES
172 16:56:00    JONAS VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE
173 16:58:00    REMCO EVENEPOEL SOUDAL QUICK-STEP
174 17:00:00    TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES

CALENDARIO CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2024

Venerdì 5 luglio

Ore 13.05    Partenza primo corridore

Ore 17.30 circa     Arrivo ultimo corridore

PROGRAMMA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.00, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

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