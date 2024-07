LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Sollazzo mina vagante nella finale della carabina 10 m

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della carabina 10 m ad aria compressa, gara clou della terza giornata per ciò che concerne il tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una prova importantissima in chiave Italia, vista la presenza di Danilo Denniss Sollazzo.

L’azzurro, nella storica giornata che ha regalato l’argento di Federico Nilo Maldini e il bronzo di Paolo Monna nella pistola 10 m ad aria compressa, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo in qualifica strappando la terza posizione con il punteggio complessivo di 631.4.

Un risultato molto importante anche dal punto di vista dell’umore, considerato che Danilo Dennis aveva aperto i Giochi con una performance decisamente sottotono in occasione della prova a squadre mista in coppia con Barbara Gambaro. Ma probabilmente la botta ha sortito un effetto motivazionale non indifferente.

Si giocheranno la medaglia d’oro insieme a Sollazzo il cinese Sheng Lihao, l’argentino Marcelo Julian Gutierrez, il croato Miran Maricic, il sudcoreano Choe Daehan, lo svedese Victor Lindgren, l’indiano Arjun Babuta e l’altro croato Petar Gorsa. Sì, sarà difficilissima. Ma noi siamo italiani, siamo forti e ci possiamo permettere di sognare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale della carabina 10 m ad aria compressa ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: tiro dopo tiro, bersaglio dopo bersaglio, punto dopo punto, per non perdere davvero nulla. Si comincia alle ore 12:00. BUON DIVERTIMENTO!