Tiro a segno, la sudcoreana Ban Hyojin si impone allo shoot-off nella carabina da 10 metri alle Olimpiadi

La prima finale di giornata nel tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024 è quella della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile, senza azzurre al via, che incorona la sudcoreana Ban Hyojin, davanti alla cinese Huang Yuting ed all’elvetica Audrey Gogniat.

Epilogo al cardiopalma: la sudcoreana dilapida 1.3 punti di margine negli ultimi due colpi, scendendo in entrambi i casi sotto il 10 (lo aveva fatto una sola volta in tutta la finale, segno che anche per le migliori la carabina pesa nei momenti decisivi) e la cinese pareggia i conti all’ultimo respiro.

Entrambe le tiratrici eguagliano il record olimpico di 251.8 della cinese Yang Qian, fatto segnare a Tokyo 2020, e si va allo shoot-off: nonostante l’inerzia sembri tutta dalla parte della cinese, a spuntarla, per un solo decimo, è la sudcoreana Ban Hyojin, che fa 10.4, contro il 10.3 della cinese Huang Yuting.

Terza posizione per l’elvetica Audrey Gogniat, eliminata a quota 230.3, ma la svizzera si consola con la medaglia di bronzo, mentre resta ai piedi del podio la statunitense Sagen Maddalena, quarta con 207.7, davanti alla padrona di casa transalpina Oceanne Muller, quinta con 187.1.

Sesta posizione per la kazaka Alexandra Le, che non riesce a bissare il bronzo conquistato nella gara a coppie miste, eliminata a quota 165.4, mentre si classifica settima l’indiana Ramita Ramita, battuta allo shoot-off dalla francese poi giunta quinta, infine la prima ad uscire di scena era stata la norvegese Jeanette Hegg Duestad, ottava con 124.1.