LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA: Superpole e gara-1 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del GP dell Gran Bretagna, quinto appuntamento dell’appassionante Mondiale 2024 di superbike in scena nel circuito di Donington Park, pista solita a regalare momenti di grande spettacolo.

I fari saranno puntati chiaramente sul centauro più acclamato del paddock: Toprak Razgatlioglu (BMW) che, dopo il dominio di Misano, ha conquistato la leadership della classifica piloti precedendo di 21 lunghezze Nicolò Bulega (Ducati), secondo davanti all’altra Ducati ufficiale dello spagnolo Alvaro Bautista, lontano solo tre punti. Più distante invece la Kawasaki di Alex Lowes, quarto a -55 dalla vetta.

In occasione delle prove libere del venerdì, Razatlioglu (al momento corteggiatissimo per la MotoGP) ha dettato legge in entrambi i segmenti, mandando un segnale chiaro a tutto il movimento. Da segnalare poi le buone prestazioni di Danilo Petrucci, capace di registrare il secondo miglior tempo sia nella FP1 che nella FP2. Bene poi Bulega (terzo in FP2 dopo una FP1 di studio) e Bautista, rispettivamente quinto e sesto tra le due prove. Tuttavia sarà soltanto oggi che si comincerà a fare davvero sul serio. Alle 12:00 (le 11:00 in UK) italiane, scatterà infatti la Superpole, sessione che precederà gara-1, al via alle ore 15:00.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta del GP della Gran Bretagna: giro dopo giro, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 12:00 con la Superpole. BUON DIVERTIMENTO!