Superbike, pole position impressionante di Razgatlioglu a Donington, 2° Bulega, solamente 11° Bautista

Spaventoso Toprak Razgatlioglu. Il portacolori del team BMW, infatti, prosegue nel suo dominio nel fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, quinto appuntamento del Mondiale superbike 2024, centrando anche la pole position della gara inglese (Gara-1 oggi alle ore 15.00 italiane). Sul tracciato di Donington Park, il pilota turco, ha fatto il vuoto, andando a sbriciolare il record della pista di oltre un secondo e rifilando distacchi abissali a tutti i rivali.

La superpole di Donington, quindi, ha visto l’ennesimo show di Toprak Razgatlioglu che è andato a stampare un clamoroso 1:24.629 con 573 millesimi di vantaggio su Nicolò Bulega (Ducati), mentre completa la prima fila il padrone di casa Scott Redding (BMW) a 777.

Quarta posizione per il britannico Sam Lowes (Ducati) a 863, mentre è quinto lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) a 899. Sesto Michael van der Mark (BMW) a 992 millesimi, mentre dalla settima posizione di Andrea Locatelli (Yamaha) i distacchi valicano il secondo (+1.001). Ottavo Jonathan Rea (Yamaha) a 1.009 dalla vetta, quindi nono il padrone di casa Alex Lowes (Kawasaki) a 1.015, completa la top10 l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 1.135, con Alvaro Bautista (Ducati) 11° a 1.210.

Si ferma in 13a posizione Danilo Petrucci (Ducati) a 1.266, dopo che gli è stato cancellato un tempo che lo avrebbe portato in quarta posizione. Michael Ruben Rinaldi (Ducati) chiude in 15a posizione a 1.538 davanti ad Axel Bassani (Kawasaki) a 1.568, quindi 19° Andrea Iannone (Ducati) a 1.900.