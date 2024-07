LIVE Sonego-Poljicak 3-2, ATP Umag 2024 in DIRETTA: arriva il break del torinese nel 5° game

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

3-2 Risposta vincente di dritto e BREAK Sonego! “Sblocca la partita” il torinese alla terza chance di break totale.

30-40 Niente, la smorzata gli viene male. Altro assist al rovescio di Sonego, che stavolta decide saggiamente di optare per lo slice e fa il punto! Palla break!

30-30 Seconda in kick, tremenda coppia di accelerazioni con il dritto e clamorosa demi-volèe che muore aldilà della rete. Ci sa fare questo ragazzo!

Lunga la prima, serve forte il croato.

15-30 Ace (1°) di Poljicak.

0-30 Altra smorzata troppo lunga del croato, anche stavolta lascia a desiderare il recupero di rovescio di Sonego, che però trova la riga.

0-15 Nei pressi della riga il gran dritto difensivo di Sonego, cattivo rimbalzo che lo rende vincente.

2-2 Servizio vincente.

40-0 Serve&volley che dà 3 chance di due pari al torinese.

30-0 Ancora la prima di Sonego a segno.

15-0 Servizio vincente.

1-2 Picchia forte e alla “T” la prima Poljicak e tiene anche il 2° turno di servizio ai vantaggi.

A-40 Smorzata e lob vincente Poljicak. Quest’ultimo di controbalzo con il rovescio, miracolo!

40-40 Doppio fallo (2°).

40-30 Terza prima vincente da destra nel game.

30-30 Smorzata di Sonego e volèe addosso al rivale.

30-15 Prima vincente.

15-15 Doppio fallo (1°).

15-0 Con la prima Poljicak.

1-1 Con un ace, il primo del match Sonego!

40-15 Ottimo passante di dritto dell’azzurro, l’avversario dimostra di non conoscerlo al meglio. Ha stuzzicato proprio il suo colpo migliore dell’azzurro, senza muoverlo.

30-15 Gran volèe stoppata in allungo di Sonego!

15-15 Non perfetta la smorzata dell’azzurro, recupero di rovescio stretto che dà il punto al croato.

15-0 Servizio vincente di Sonego.

0-1 Servizio e dritto. Parte bene Poljicak.

A-40 Prima slice vincente.

40-40 Servizio e dritto.

40-A Ottima risposta dell’azzurro con il rovescio, in rete il dritto in cross di Poljicak.

40-40 In rete l’approccio in slice del croato.

40-30 Orrenda smorzata di Poljicak, fa peggio però con il comodo rovescio Sonego.

30-30 Altro errore di rovescio.

30-15 Sbaglia di rovescio Poljicak.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Gran punto in avanzamento e in spina di Poljicak con il dritto.

Mili Poljicak al servizio

Gocce di pioggia, l’azzurro ha scelto di ricevere.

21:05 Visibilmente teso ed emozionato fa il suo ingresso in campo il croato Mili Poljicak, che giocherà la seconda partita nel circuito maggiore in carriera, dopo quella di Umago 2023.

Giocatori in campo

20:55 Sonego ha comunque vinto nel 2024 almeno una partita in tutti gli Slam fin qui disputati, gli manca l’acuto (gli ottavi a Montecarlo da LL sono il miglior risultato quest’anno). I tornei minori sono stati fin qui stregati per lui, poiché più i tabelloni diventavano invitanti, più il torinese non riusciva a issarsi sin dove avrebbe potuto e dovuto spingersi.

20:50 L’azzurro viene dalla sconfitta al 2° turno di Wimbledon in quattro parziali contro Roberto Bautista-Agut, abbastanza deludente se si pensa che l’iberico avrebbe poi vinto al 5° in una lotta pazzesca di due giorni contro Fognini, prima di racimolare pochi game contro Tommy Paul.

20:45 Il classe 2004 non può spaventare il nostro giocatore, che non sta sicuramente vivendo il miglior momento della carriera, ma che dovrebbe essere pur sempre superiore al giovane croato.

20:40 Tra circa 20′ avrà inizio la sfida, sulla carta impari, tra Lorenzo Sonego e la WC locale croata Mili Poljicak.

20:05 Non ci saranno ritardi, merito di Jakub Mensik e soprattutto di Flavio Cobolli, che hanno chiuso in due set le loro sfide!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di primo turno di Umago tra Lorenzo Sonego e Mili Poljicak.

Il giocatore torinese esordisce in un torneo che gli potrebbe riservare punti e fiducia contro una Wild Card locale croata. Il classe 2004 è professionista dal 2022 e vanta come miglior classifica il 462esimo posto, mentre al momento si trova in 524a posizione.

Partita che non dovrebbe riservare insidie per Sonego, che in caso di vittoria non sfiderebbe Matteo Arnaldi, bensí Alexandre Muller che lo ha sconfitto in due parziali. Ci troviamo nel secondo quarto di tabellone, presidiato dalla testa di serie numero 6 Francisco Cerundolo. Se vince, l’azzurro intanto tampona la cambiale di 90 punti del 2023, quando si arrese in semifinale a Stan Wawrinka.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di primo turno di Umago tra Lorenzo Sonego e Mili Poljicak. Si parte non prima delle 21.00, ma dopo Mensik-Popyrin (16:30) e Navone-Cobolli.