LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: spadiste e sciabolatori aprono le danze, azzurri a caccia delle prime medaglie

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare di scherma dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al Grand Palais, sede del torneo olimpico di scherma, si parte con le prove individuali: le prime armi a dare spettacolo saranno la spada femminile e la sciabola maschile.

Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo andranno a caccia di una medaglia. Le tre azzurre si presentano a questo torneo con il ruolo di possibili outsider. La fortuna però non ha sorriso all’Italia: Santuccio e Rizzi, rispettivamente testa di serie 4 e 5, sono inserite nello stesso quarto. Le due italiane sono nella metà alta del tabellone, sezione controllata da Man Wai Vivian Kong, atleta di Hong Kong, che è la principale favorita di questa competizione.

Nella sciabola maschile l’Italia si presenta con Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Curatoli. I tre azzurri sono reduci da un grandissimo Europeo in cui hanno monopolizzato il podio. I riflettori sono rivolti principalmente su Aaron Szilagy che va alla ricerca del quarto oro individuale consecutivo. Non sarà un’impresa semplice per l’ungherese che dovrà vedersela con un’agguerrita concorrenza: tra i tanti canditati alle medaglie spiccano i nomi di Eli Dershwitz, oro iridato, e di Ziad Elsissy.

La prima giornata di scherma inizierà alle 10.00 con i trentaduesimi della spada femminile, mentre mezz’ora più tardi comincerà il torneo di sciabola maschile. L’evento sarà visibile interamente su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di scherma con aggiornamenti minuto dopo minuto per accompagnare gli azzurri in gara. Buon divertimento!