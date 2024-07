LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con fiorettiste e spadisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Al Grand Palais è il giorno dei tornei di fioretto femminile e spada maschile. Dopo il bronzo ottenuto da Luigi Samele nella sciabola l’Italia schiera carte pesanti per ampliare il proprio bottino di medaglie.

Il fioretto femminile è forse l’arma più attesa di questi Giochi Olimpici per l’Italia. Gli azzurri verranno rappresentati da Arianna Errigo, portabandiera nella cerimonia d’apertura e fresca campionessa d’Europa, Alice Volpi e Martina Favaretto. Le tre italiane partono con grandi ambizioni di medaglia sfruttando un sorteggio che ha impedito eventuali derby fino alle semifinali.

Ambizioni diverse per la spada maschile in cui l’Italia parte con il ruolo di outsider. I tre azzurri impegnati in questa competizione saranno Federico Vismara, Davide Di Veroli ed Andrea Santarelli. Di Veroli, testa di serie numero 6, non è stato fortunato nel sorteggio che ha piazzato sulla sua strada il francese Borel, possibile avversario nei quarti di finale.

La seconda giornata della scherma inizierà alle 9.30 con i trentaduesimi del fioretto femminile mentre dalle 10.00 spazio al primo turno della spada maschile. In entrambe le armi gli azzurri debutteranno ai sedicesimi. Tutti gli assalti saranno visibili su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata della scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!