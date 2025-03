Scherma, Anna Cristino sfiora la vittoria a Lima. Sul podio anche Martina Favaretto

Il fioretto italiano brilla nella notte italiana al Grand Prix di Lima. Dopo la strepitosa doppietta al maschile di Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, nella gara femminile sono state ancora due le azzurre a salire sul podio, anche se questa volta la vittoria è sfumata. Secondo posto per Anna Cristino, al terzo podio di una stagione finora eccezionale, mentre terza posizione per Martina Favaretto, che invece è al quarto podio stagionale e con il primo posto nel ranking mondiale.

A trionfare, però, è stata la giapponese Komari Kikuchi, al suo primo successo in carriera nel circuito Grand Prix. La nipponica è stata la giustiziera delle azzurre, battendo in finale Cristino con il punteggio di 15-9 ed in precedenza in semifinale Favaretto per 15-11. Sul podio ci è salita anche l’americana Lee Kiefer, sconfitta da Cristino per 15-13 al termine di un assalto davvero eccezionale della toscana.

Kikuchi non solo ha battuto Cristino e Favaretto, ma ha anche fermato la corsa al podio nei quarti di finale di Elena Tangherlini, superando l’azzurra con il punteggio di 15-10. Eliminazione, invece, agli ottavi di finale Irene Bertini (15-7 contro l’ungherese Pasztor) e Martina Sinigalia (15-9 con la giapponese Tsuji).

Proprio Martina Sinigalia aveva eliminato nei sedicesimi di finale Martina Batini in un derby azzurro molto combattuto e terminato con il punteggio di 15-13. Fuori al secondo assalto di giornata anche una Alice Volpi che deve ritrovare la forma migliore, con la toscana battuta 15-12 dall’ucraina Sopit. Stop nello stesso turno anche per Francesca Palumbo ed Aurora Grandis; mentre sono state sconfitte all’esordio Giulia Amore, Erica Cipressa e soprattutto Arianna Errigo, battuta per 15-9 dalla sudcoreana Lim.