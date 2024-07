LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia per il riscatto nelle prove a squadre si affida alle spadiste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Archiviate le competizioni individuali si passa alle gare a squadre, partendo da quella di spada femminile. L’Italia, dopo una tre giorni senza ori e con la maledizione dell’ultima stoccata, cerca il riscatto.

Parola d’ordine: riscatto. Dopo la delusione del tabellone individuale, l’Italia della spada femminile si presenta al via di questa giornata da testa di serie n.1 e da seria candidata per l’alloro più prezioso. Il terzetto titolare dovrebbe essere lo stesso che si è in pedana visto sabato scorso, ossia quello formato da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. A completare il quartetto l’esperta Mara Navarria, all’ultima gara della carriera e prontissima a dare il suo contributo. Le azzurre inizieranno il proprio cammino alle 13.30 contro l’Egitto, in un quarto di finale in cui l’Italia è nettamente favorita.

Non dovrebbero esserci problemi per il quartetto italiano ad approdare al penultimo atto (15.50), che sarà contro la vincente della sfida tra Cina e Ucraina. Una semifinale in ogni caso assolutamente alla portata dell’Italia, che come obiettivo minimo ha la qualificazione all’assalto che metterà in palio il titolo olimpico. La parte bassa del tabellone è invece infernale, con la Corea favorita n.1 per la vittoria che però dovrà sudare le proverbiali sette camicie per approdare all’ultimo atto. Per le asiatiche debutto assai ostico contro la Francia, e poi in semifinale l’eventuale sfida alla vincente di Polonia-Stati Uniti. Finale per il bronzo che andrà in scena dalle 19.30, oro che verrà messo in palio dalle 20.30.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Rispetto alle prove individuali si partirà più tardi, con i primi assalti dei quarti di finale previsti alle 13.30. L’Italia vuole il riscatto e si gioca una carta importantissima con la squadra di spada maschile, buon divertimento e buona scherma a tutti!