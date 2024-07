LIVE Paolini-Linette, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: è caccia al terzo turno per la numero 5 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Paolini-Bogdan

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di singolare femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra Jasmine Paolini e Magda Linette. Il tennis italiano cerca di avere una gioia dall’unica rappresentante rimasta in questo evento, che peraltro è anche di grande valore essendo numero 5 del mondo.

Il Court Suzanne Lenglen è di nuovo là dove la toscana si mette alla prova dei cinque cerchi. E, peraltro, trova un’avversaria che rimane piuttosto scomoda, perché Linette lo è, ma che nell’accezione generale risulta meno temuta di Mirra Andreeva, la russa che è stata eliminata dalla polacca. Con un destino, peraltro, comunque, visto che sia l’una che l’altra erano arrivate in fondo ai rispettivi tornei il venerdì precedente l’arrivo a Parigi.

C’è un unico precedente, datato 2023 e giocato sull’erba di Birmingham: in quel caso fu Linette a vincere al primo turno per 6-3 5-7 6-4. Oggi chiaramente la musica è cambiata e non poco. Allora la nativa di Poznan veniva da una semifinale Slam a sorpresa agli Australian Open, mentre quest’anno nei tornei maggiori sono stati solo primi turni. Un certo calo, dunque, ma una ripresa importante in questo mese di luglio, proprio nel momento giusto.

Ecco perché Paolini dovrà fare particolare attenzione a questa giocatrice che non è per forza di particolare potenza, ma applica il concetto di conoscenza del tennis a ciò che fa in campo. Il termine inglese “tricky” rende perfettamente l’idea, e ci sarà in sostanza da mantenere alta l’attenzione per provare ad arrivare a un eventuale terzo turno non facile con la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che si porta dietro un significativo quantitativo di tifosi.

Il match tra Jasmine Paolini e Magda Linette inizierà alle ore 12:00 sul Court Suzanne Lenglen. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!