Tennis, Jasmine Paolini comincia male, ma chiude in due set contro Bogdan e approda al 2° turno delle Olimpiadi

Un brutto avvio, ma poi missione compiuta. Piove a Parigi in questo primo giorno di competizioni alle Olimpiadi 2024 e sulla terra rossa francese i campi del Roland Garros sono teatro del torneo olimpico di tennis. Nell’impianto del Suzanne Lenglen in versione indoor, Jasmine Paolini (n.5 del ranking) ha iniziato la sua avventura contro la rumena Ana Bogdan (n.96 WTA).

Un primo set cominciato decisamente male dalla toscana, al cospetto di una Bogdan che tirava tutto. Brava però Jasmine a rimanere aggrappata alla frazione a risalire la china step by step. In questo modo, la partita è venuta dalla sua con lo score di 7-5 6-3. Nel secondo turno la nostra portacolori dovrà affrontare la vincente della sfida tra la russa Mirra Andreeva e la polacca Magda Linette.

Nel primo set l’avvio della rumena è a dir poco sprint. Grandi soluzioni di Bogdan che sorprendono Paolini e l’azzurra nello stesso tempo fatica a trovare il filo del discorso. Va sotto di due break Jasmine (4-1) e si tema che la prima frazione sia andata. E invece no…La tennista tricolore non si arrende e con grande determinazione si ritrova, mettendo in difficoltà la sua avversaria specialmente dal lato del dritto. Rimonta pazzesca di Paolini, ribaltando la situazione sullo score di 7-5.

Nel secondo set si comprende come l’inerzia del match sia completamente cambiata. L’allieva di Renzo Furlan trova il break nel quarto gioco ed è brava a cancellare una chance di contro-break immediato. La toscana non sfrutta quattro opportunità, di cui tre consecutive, nel sesto game per bissare il break, ma ha comunque il pregio di non scomporsi e di chiudere il tutto nel nono gioco (6-3).

Leggendo le statistiche sono da notare i problemi dell’azzurra con la seconda di servizio (44% dei punti vinti), mentre con la prima in campo ha raccolto il 71% rispetto al 56% dell’avversaria.