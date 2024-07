Palio di Siena rimandato per la seconda volta! Non succedeva da quasi mezzo secolo. Nuovo orario e programma

Il Palio di Siena è stato rinviato per la seconda volta nel giro di ventiquattro ore. Il meteo non concede una tregua a Piazza del Campo: ieri la pioggia aveva fatto capolino con i fantini già ai canapi e l’annuncio dell’allineamento delle Contrade, costringendo il mossiere a richiamare i fantini nell’Entrone; oggi il maltempo ha imperversato nella città toscana e alle ore 18.05 è arrivato l’annuncio più temuto, ovvero quello dell’indisponibilità di presentarsi sul tufo all’ombra della Torre del Mangia per disputare la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano.

Ci si riproverà giovedì 4 luglio (in orario ancora da definire), sperando che il cielo sia clemente e che permetta lo svolgimento di uno degli eventi più sentiti in città, emblema di un campanilismo sfrenato che affonda le sue radici nelle grandi tradizioni popolari tipiche del Bel Paese. Un doppio rinvio è assai raro nella storia del Palio, l’ultima volta accadde nel 1979, sempre nella Carriera che da tradizione si disputa il 2 luglio. Fece seguito al doppio slittamento dell’agosto 1976 (il 16 del mese va in scena la Carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta).

Non cambierà l’allineamento ai canapi, già annunciato ieri da Bartolo Ambrosione: Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa. I favoriti della vigilia sono sostanzialmente tre, ma tutto può succedere: Giovanni Atzeni (detto Tittia) che monterà Veranu per l’Oca; Jonathan Bartoletti (noto come Scompiglio) che cavalcherà Ungaros per il Valdimontone; Enrico Bruschelli (rinominato Bellocchio) che difenderà i colori della Pantera con Viso d’Angelo.

NUOVO PROGRAMMA PALIO DI SIENA 2024 (CARRIERA DI PROVENZANO)

Giovedì 4 luglio

Orario da definire Palio di Siena, Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano – Diretta tv su LA7

