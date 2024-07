LIVE Musetti-Monfils, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: nuovo scontro parigino dopo il Roland Garros

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno di singolare maschile del torneo olimpico di tennis tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils. A meno di due mesi di distanza, il toscano e il francese si ritrovano al Roland Garros, stavolta in una veste diversa e su un altro campo rispetto al secondo Slam dell’anno.

In quell’occasione, Musetti fu davvero molto bravo a non concedere mai a Monfils di accendere le proprie qualità, e anche a non far entrare in partita il pubblico del Court Philippe Chatrier, notoriamente in grado di sostenere il suo beniamino come nessun altro posto al mondo. 7-5 6-1 6-4, tre set secchi e tappa di passaggio verso quella che sarebbe diventata la partita più notturna di sempre dalle parti del Bois de Boulogne, quella contro Novak Djokovic.

Il toscano arriva dalla lunga finale persa con l’argentino Francisco Cerundolo a Umago, dove molti partecipanti alle Olimpiadi non si sono comunque risparmiati (il problema, però, non è tanto dei tennisti quanto di un conflitto di programmazione tra ATP e ITF che non deve più ripetersi). E, soprattutto, giunge dal miglior periodo della sua carriera, con una maturazione di livello davvero importante.

Per Monfils quarta partecipazione olimpica, questa di Parigi 2024: nel 2008 e 2016 ha raggiunto i quarti, a Tokyo si è fermato subito. Verosimilmente sarà anche l’ultima, ma nel frattempo è riuscito a mantenere un livello di tennis adeguato alla situazione, anche se sta rischiando di chiudere l’anno senza una finale giocata per la prima volta addirittura dal lontano 2005. Un’era tennistica fa. 36 le sue vittorie su top ten, compresi due al tempo numeri 1 (Nadal a Doha 2009 e Medvedev a Indian Wells 2022).

Il match tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils sarà il quarto sul Court Suzanne Lenglen dalle 12:00 dopo Sakkari-Kovinic, Ruud-Daniel e Pegula-Golubic. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!